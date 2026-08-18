Почему женщины Каян носят кольца на шее?

·26·Мир
Почему женщины Каян носят кольца на шее?

Понятие красоты было неодинаковым в разные эпохи и в разных обществах. Разные народы наделяли внешность, одежду, украшения и украшение тела особым смыслом, исходя из своих культурных представлений, обычаев и социальных ценностей. В одних обществах предмет, считающийся простым украшением, для другого народа может быть важным символом женственности, статуса или национальной идентичности.

Один из наиболее известных примеров — традиция ношения колец на шее некоторыми женщинами народа Каян, проживающего в штате Кайя в Мьянме. Каян — одна из этнических групп, входящих в состав народов карен, а женщины группы Лахви известны тем, что носят на шее спиральные кольца, изготовленные из латуни. Особенно часто этот обычай отмечается в районе Демосо.

Девочки начинали носить кольца с детства

Источники отмечают, что девочки Каян начинали носить кольца на шее ещё в детстве. Согласно некоторым наблюдениям, этот процесс начинался примерно в возрасте 5 лет, а по мере взросления девочки длина спирали и количество её витков постепенно увеличивались.

Bo‘ynida uzun halqalari bor ayol yosh qizning sochlarini taramoqda.

Было бы неправильно объяснять этот обычай только внешним видом. В исследовании, опубликованном Атсуко Шимода и Сеиджи Охсава в 2017 году, изучалась связь нательных колец с самовыражением женщин Каян и их представлениями о красоте. Вместе с тем сами женщины признавали, что кольца тяжёлые и неудобные.

В исследовании также приводится ещё одна интересная цифра. Согласно наблюдениям 2014 года и данным Шимода за 2015 год, в четырёх деревнях района Демосо штата Кайя кольца на шее носили 10,6 процента всего женского населения. В материалах исследования указано, что это 85 женщин.

Bo‘ynida an'anaviy mis halqalari bo‘lgan Padaung qabilasining yosh qizi.

На самом деле шея не удлиняется

Одно из самых распространённых представлений о женщинах Каян заключается в том, что кольца удлиняют шею. Однако научные наблюдения показывают, что всё происходит несколько иначе.

Вес латунной спирали на протяжении многих лет оказывает давление на плечи и верхнюю часть грудной клетки. В результате ключица смещается вниз, а форма верхней части грудной клетки меняется. Поэтому шея выглядит значительно длиннее. Иными словами, шейные позвонки в прямом смысле не вытягиваются — впечатление длинной шеи возникает главным образом из-за изменений в строении тела.

В антропометрическом исследовании, опубликованном в 2015 году, также изучалось влияние ношения шейных колец с детства на пропорции тела. Исследователи отметили, что это влияние особенно начинает проявляться с подросткового возраста.

В то же время единого научно обоснованного и общепринятого объяснения происхождения этой традиции не существует. В разные периоды выдвигались различные предположения, связывавшие её с защитой, сохранением племенной идентичности, социальным статусом и представлениями о красоте. Исследователи подчёркивают, что точное происхождение традиции по-прежнему остаётся спорным.

Bo‘yinlarida an'anaviy guruch halqalari bo‘lgan uch nafar Padaung ayoli.
МьянмаКаянКаяКареныДемосо
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Charos
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