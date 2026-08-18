Смартфон Vivo Кс500 получит зарядку мощностью 90 Вт и спутниковую связь
Новый смартфон Vivo прошёл сертификацию китайского регулятора 3К, вызвав большой интерес на мобильном рынке. По данным иксбт.ком, гаджет с модельным номером В2602А, предположительно, относится к ожидаемой линейке Vivo Кс500, презентация которой, как ожидается, состоится в Китае в сентябре этого года. Об этом Иксбт.ком сообщает .
Ранее модели Кс500 Pro и Кс500 Pro Max из этой серии также получили аналогичные официальные документы. Новый этап сертификации фактически подтвердил технические возможности устройства, включая поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт. Кроме того, стало известно о наличии в смартфоне частотного диапазона н79 и спутниковой связи БеиДу.
Изменения в дизайне и внешнем видеОжидается, что базовая модель Vivo Кс500 будет заметно отличаться от Про-версий внешним видом. Если у более дорогих версий крупный круглый блок камер расположен по центру задней панели, то в основной модели эта модульная система, предположительно, будет перемещена в левый верхний угол.
Устройство получит плоский 6,59-дюймовый ОЛЭД-экран с разрешением 1,5К. Что касается производительности, смартфон, как ожидается, оснастят процессором серии Dimensity 9000. По имеющимся данным, Про-модели будут оснащены 2-нм чипом Dimensity 9600 Pro, тогда как в базовой модификации может использоваться немного иная 3-нм платформа.
Ёмкость аккумулятора и возможности камерыОдним из главных преимуществ этого мобильного устройства станет его впечатляющий аккумулятор. Смартфон, предположительно, получит батарею ёмкостью около 7500 mAh. Кроме того, пользователи смогут воспользоваться проводной зарядкой мощностью 90 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 40 Вт.
Основной блок камер также предложит высокотехнологичные характеристики. В частности, он будет опираться на главный 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1,28 дюйма. В состав камеры также войдут 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 64-мегапиксельный перископический телеобъектив.
Ожидается, что все новые устройства серии Vivo Кс500 будут работать на операционной системе Android 17 сразу после распаковки и получат фирменную оболочку ОригинОС 7.
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