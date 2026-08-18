Смартфон Vivo Кс500 получит зарядку мощностью 90 Вт и спутниковую связь

Новый смартфон Vivo прошёл сертификацию китайского регулятора 3К, вызвав большой интерес на мобильном рынке. По данным иксбт.ком, гаджет с модельным номером В2602А, предположительно, относится к ожидаемой линейке Vivo Кс500, презентация которой, как ожидается, состоится в Китае в сентябре этого года. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Ранее модели Кс500 Pro и Кс500 Pro Max из этой серии также получили аналогичные официальные документы. Новый этап сертификации фактически подтвердил технические возможности устройства, включая поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт. Кроме того, стало известно о наличии в смартфоне частотного диапазона н79 и спутниковой связи БеиДу.

Изменения в дизайне и внешнем виде

Ожидается, что базовая модель Vivo Кс500 будет заметно отличаться от Про-версий внешним видом. Если у более дорогих версий крупный круглый блок камер расположен по центру задней панели, то в основной модели эта модульная система, предположительно, будет перемещена в левый верхний угол.

Устройство получит плоский 6,59-дюймовый ОЛЭД-экран с разрешением 1,5К. Что касается производительности, смартфон, как ожидается, оснастят процессором серии Dimensity 9000. По имеющимся данным, Про-модели будут оснащены 2-нм чипом Dimensity 9600 Pro, тогда как в базовой модификации может использоваться немного иная 3-нм платформа.

Ёмкость аккумулятора и возможности камеры

Одним из главных преимуществ этого мобильного устройства станет его впечатляющий аккумулятор. Смартфон, предположительно, получит батарею ёмкостью около 7500 mAh. Кроме того, пользователи смогут воспользоваться проводной зарядкой мощностью 90 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 40 Вт.

Основной блок камер также предложит высокотехнологичные характеристики. В частности, он будет опираться на главный 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1,28 дюйма. В состав камеры также войдут 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 64-мегапиксельный перископический телеобъектив.

Ожидается, что все новые устройства серии Vivo Кс500 будут работать на операционной системе Android 17 сразу после распаковки и получат фирменную оболочку ОригинОС 7.