Starship вернулся из космоса, но прошёл испытание жестоким океанским штормом

Прототип Starship компании SpaceX, ставший важной вехой в истории космических исследований, успешно вернулся из космоса и мягко приводнился в Индийском океане, однако испытания для него на этом не закончились. По данным Иксбт.ком, аппарат Шип 40, приводнившийся в июле, получил серьёзные повреждения из-за многомесячного воздействия сильных волн и неблагоприятных погодных условий в открытом океане, но неожиданно не затонул. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Для специалистов и инженеров этот корабль важен тем, что продемонстрировал чрезвычайную прочность. То, что он долго оставался на поверхности воды, впервые в истории SpaceX позволило полноценно вернуть Starship из океана и детально изучить его обломки.

Океанские испытания и полученные повреждения

Отмечается, что полёт корабля при возвращении из космоса прошёл успешно, однако экстремально суровые природные условия океана сказались на нём. Аппарат, оставшийся в открытом море на несколько недель, оказался в эпицентре мощных штормов.

В результате внешняя часть корпуса Starship получила серьёзные повреждения. В частности, с аппарата сорвало множество теплозащитных плиток: одно из передних рулевых крыльев полностью исчезло, а второе обнаружили в сильно повреждённом состоянии.

Дальнейшие планы и спасательная операция

Несмотря на столь серьёзные повреждения, сохранение Шип 40 на поверхности воды даёт космической отрасли бесценные практические данные. Инженерам удалось не допустить затопления корабля и успешно отбуксировать его к принадлежащему Австралии острову Рождества.

Этот уникальный случай позволит специалистам SpaceX на практике проанализировать, как условия реального космического полёта и длительного пребывания в океане повлияли на теплозащиту и общую конструкцию корабля.