Учёные научились прогнозировать погоду на Марсе с помощью искусственного интеллекта

·22·Технологии
Учёные научились прогнозировать погоду на Марсе с помощью искусственного интеллекта

Как сообщает Иксбт.ком, исследователи успешно испытали возможность адаптации модели искусственного интеллекта, предназначенной для прогнозирования земной атмосферы, к условиям другой планеты — Марса, где изменения происходят значительно сложнее. Новая система МарсКаст, созданная на основе нейросетевой модели ГрафКаст для Земли, позволила рассчитывать погоду на Красной планете с рекордными скоростью и точностью. Об этом Иксбт.ком сообщает .

На начальном этапе модель достаточно точно отражала текущее состояние атмосферы Марса на основе знаний, полученных в земных условиях, однако вскоре утратила собственную динамику и перестала полноценно воспроизводить суточные изменения температуры. Чтобы устранить эту проблему, учёные решили переобучить модель с использованием базы данных Марс Климате Датабасе (МКД).

Модель МарсКаст и принцип её работы

В процессе совершенствования системы учитывались температура, горизонтальные и вертикальные ветры. Кроме того, была добавлена солнечная радиация на верхней границе атмосферы как основной фактор, определяющий нагрев планеты. Влажность оставили постоянной в упрощённом виде: хотя фактическая относительная влажность на поверхности Марса большую часть времени ниже 10 процентов, перед рассветом она может кратковременно повышаться до уровня насыщения.

Всего после 10 эпох обучения МарсКаст начал восстанавливать надёжный суточный температурный цикл на Марсе. После 300 эпох, используя данные всего за 30 дней, модель заметно стабилизировалась и продолжила улучшаться. В результате она точно воспроизвела сезонную и вертикальную структуру в 10-дневных прогнозах, а также характер движения ветров.

Скорость вычислений и планы на будущее

Одним из главных преимуществ нового подхода стали высокая скорость и экономичность. Согласно данным, 10-дневный прогноз с шагом 6 часов и разрешением 1° МарсКаст рассчитывает всего за 2 минуты с помощью одного GPU. Для сравнения, традиционной физической модели для такого прогноза требуется 1 CPU и 30 минут, причём она работает с более низким разрешением — 5°.

Исследователи отмечают, что метеорологические модели искусственного интеллекта, созданные для Земли, действительно способны частично воспроизводить динамику других планет, однако адаптация остаётся обязательным этапом из-за огромных различий в химическом составе атмосферы, радиационном балансе и тепловой инерции. На следующем этапе авторы планируют добавить перенос пыли и его влияние на радиацию, а также проверить систему по данным орбитальных аппаратов и наземных станций. В будущем такие технологии могут помочь планировать пилотируемые и роботизированные миссии, в том числе заранее оценивать риск пылевых бурь.

MarsCastИскусственный ИнтеллектПогода На МарсеGraphCastКосмические Исследования
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

SpaceX успешно спасла корабль Starship из океанаSpaceX успешно спасла корабль Starship из океанаСегодня, 18:20В обновлении macOS Apple нашли видео с изображением AirPods с камеройВ обновлении macOS Apple нашли видео с изображением AirPods с камеройСегодня, 18:20Смартфон Vivo Кс500 получит зарядку мощностью 90 Вт и спутниковую связьСмартфон Vivo Кс500 получит зарядку мощностью 90 Вт и спутниковую связьСегодня, 17:55Starship вернулся из космоса, но прошёл испытание жестоким океанским штормомStarship вернулся из космоса, но прошёл испытание жестоким океанским штормомСегодня, 16:53Китай готовится отправить к Луне свою самую мощную ракетуКитай готовится отправить к Луне свою самую мощную ракетуСегодня, 16:29Препятствие для ускорения Starlink: Иридиум обратился в ФККПрепятствие для ускорения Starlink: Иридиум обратился в ФККСегодня, 15:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Honor Робот Фоне впервые замечен на футбольном поле: возможности смартфона с 4Д-камерой
Honor Робот Фоне впервые замечен на футбольном поле: возможности смартфона с 4Д-камерой
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи