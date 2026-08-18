Мануэль Аканджи верит в успешную карьеру Джона Стоунза в «Интере»

·24·Спорт
Мануэль Аканджи верит в успешную карьеру Джона Стоунза в «Интере»

Как сообщает Goal.com, защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи твердо верит в успешную карьеру своего бывшего одноклубника Джона Стоунза в итальянской Серии А. Хотя переход из английской Премьер-лиги в Серию А требует тактических изменений, опытный защитник не сомневается, что его бывший одноклубник быстро адаптируется к атмосфере нового клуба. Об этом сообщает Goal.com.

В интервью Ла Gazzetta делло Sport Мануэль Аканджи высоко оценил перспективы английского футболиста. По его словам, проблем с физической подготовкой не возникнет, поскольку игроки, пришедшие из Премьер-лиги, уже готовы к этому аспекту. Однако тактические требования, в частности адаптация к оборонительной системе команды Кристиана Киву, могут потребовать некоторого времени.

Знакомство и неожиданные совпадения

Судьбы двух футболистов вновь пересеклись: ранее они вместе выступали за «Манчестер Сити». Примечательно, что незадолго до официального объявления о трансфере их семьи случайно встретились на курорте на Ибице. Аканджи с удовольствием вспомнил об этом эпизоде.

«Все произошло совершенно неожиданно. За несколько часов до подтверждения трансфера мы с женой случайно столкнулись на Ибице с его супругой. Поскольку мы дружим и раньше вместе ездили в отпуск, это стало очень забавным совпадением», — рассказал швейцарский футболист.

Процесс адаптации в «Интере»

Сейчас Мануэль Аканджи лично помогает Джону Стоунзу быстрее освоиться в итальянской футбольной культуре и новой команде. Он отметил, что выступает в роли переводчика, показывает маршруты по городу и даже вместе со Стоунзом посещает местные рестораны.

Стоунз успел проявить себя уже в первых матчах за новую команду, забив гол в товарищеской встрече с «Реал Бетисом». Аканджи подчеркнул, что тот способен справиться с любой задачей и быстро найти свое место в коллективе.

Конкуренция и цели в Лиге чемпионов

«Интер» значительно укрепил свою линию обороны. Возвращение в состав Бенжамена Павара после аренды в «Марселье» еще больше усилило конкуренцию в команде. Аканджи отметил, что такая здоровая конкуренция станет важным фактором для успеха не только в чемпионате Италии, но и в Лиге чемпионов.

«У нас есть как минимум по два отличных игрока на каждой позиции. Сильная оборона и глубокий состав позволяют нам конкурировать и на европейской арене. Высокая конкуренция на тренировках помогает всем нам развиваться», — подытожил футболист.

ИнтерДжон СтоунзМануэль АканджиСерия AФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Кристофер Нкунку, как ожидается, покинет «Милан»Кристофер Нкунку, как ожидается, покинет «Милан»Сегодня, 17:5353-летний Роберто Карлос неожиданно сообщил, что женился53-летний Роберто Карлос неожиданно сообщил, что женилсяСегодня, 17:12Диего Симеоне высказался о будущем Хулиана АльваресаДиего Симеоне высказался о будущем Хулиана АльваресаСегодня, 16:59Арсенал включился в борьбу за Юлиана Альвареса, и Микель Артета позвонил футболистуАрсенал включился в борьбу за Юлиана Альвареса, и Микель Артета позвонил футболистуСегодня, 16:38Кристофер Нкунку может покинуть Италию и вернуться в ГерманиюКристофер Нкунку может покинуть Италию и вернуться в ГерманиюСегодня, 16:30Гарри Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч» 2026 годаГарри Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч» 2026 годаСегодня, 16:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова