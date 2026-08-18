Мануэль Аканджи верит в успешную карьеру Джона Стоунза в «Интере»

Как сообщает Goal.com, защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи твердо верит в успешную карьеру своего бывшего одноклубника Джона Стоунза в итальянской Серии А. Хотя переход из английской Премьер-лиги в Серию А требует тактических изменений, опытный защитник не сомневается, что его бывший одноклубник быстро адаптируется к атмосфере нового клуба. Об этом сообщает Goal.com.

В интервью Ла Gazzetta делло Sport Мануэль Аканджи высоко оценил перспективы английского футболиста. По его словам, проблем с физической подготовкой не возникнет, поскольку игроки, пришедшие из Премьер-лиги, уже готовы к этому аспекту. Однако тактические требования, в частности адаптация к оборонительной системе команды Кристиана Киву, могут потребовать некоторого времени.

Знакомство и неожиданные совпадения

Судьбы двух футболистов вновь пересеклись: ранее они вместе выступали за «Манчестер Сити». Примечательно, что незадолго до официального объявления о трансфере их семьи случайно встретились на курорте на Ибице. Аканджи с удовольствием вспомнил об этом эпизоде.

«Все произошло совершенно неожиданно. За несколько часов до подтверждения трансфера мы с женой случайно столкнулись на Ибице с его супругой. Поскольку мы дружим и раньше вместе ездили в отпуск, это стало очень забавным совпадением», — рассказал швейцарский футболист.

Процесс адаптации в «Интере»

Сейчас Мануэль Аканджи лично помогает Джону Стоунзу быстрее освоиться в итальянской футбольной культуре и новой команде. Он отметил, что выступает в роли переводчика, показывает маршруты по городу и даже вместе со Стоунзом посещает местные рестораны.

Стоунз успел проявить себя уже в первых матчах за новую команду, забив гол в товарищеской встрече с «Реал Бетисом». Аканджи подчеркнул, что тот способен справиться с любой задачей и быстро найти свое место в коллективе.

Конкуренция и цели в Лиге чемпионов

Интер » значительно укрепил свою линию обороны. Возвращение в состав Бенжамена Павара после аренды в «Марселье» еще больше усилило конкуренцию в команде. Аканджи отметил, что такая здоровая конкуренция станет важным фактором для успеха не только в чемпионате Италии, но и в Лиге чемпионов.

«У нас есть как минимум по два отличных игрока на каждой позиции. Сильная оборона и глубокий состав позволяют нам конкурировать и на европейской арене. Высокая конкуренция на тренировках помогает всем нам развиваться», — подытожил футболист.