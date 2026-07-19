Семилетняя девочка найдена живой после трех дней в открытом море

·63·Мир
Семилетняя девочка найдена живой после трех дней в открытом море

У побережья Индонезии спасли пять человек, которые провели три дня в открытом море после крушения лодки. Среди них — семилетняя девочка. В настоящее время продолжаются поиски еще как минимум 20 пропавших без вести. Об этом сообщает Ал Джазира.

Сообщается, что выжившие — один мужчина, три женщины и семилетняя девочка — были обнаружены рыбацким судном вечером 18 июля недалеко от острова Маталланг, близ острова Сулавеси. Позже их переправили на спасательное судно.

По имеющимся данным, лодка под названием КМ Нурул Салса затонула 15 июля после того, как у нее отказал двигатель. В момент происшествия на борту находились 78 пассажиров и членов экипажа.

По словам спасенных, чтобы остаться на плаву, они использовали рыболовные сети, пластиковые канистры и различный плавающий в воде мусор. Некоторым удалось связать их веревками и соорудить временное плавучее средство.

Представитель местной спасательной службы Мухаммад Ариф Анвар заявил, что после крушения судна каждый пытался спастись с помощью предметов, которые попадались под руку.

Спасенные сообщили, что изначально они были группой из 25 человек, но из-за сильного ветра и морских течений оказались разбросаны в разные стороны.

По данным местных СМИ, 47 человек были спасены еще в первый день после крушения лодки. Также подтверждена гибель одного человека.

В настоящее время к поискам пропавших без вести привлечены пять спасательных судов, разведывательный самолет и вертолет.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Туристы оказались лицом к лицу с огромным медведем гризлиТуристы оказались лицом к лицу с огромным медведем гризлиСегодня, 21:03На берегу реки крокодил напал на ребенкаНа берегу реки крокодил напал на ребенкаСегодня, 19:07Прогулка на гольф-каре обернулась трагедией: 4 туриста попали в ДТППрогулка на гольф-каре обернулась трагедией: 4 туриста попали в ДТПСегодня, 16:56На границе Пакистана и Индии произошла двухчасовая перестрелкаНа границе Пакистана и Индии произошла двухчасовая перестрелкаСегодня, 16:28В Индии после 20-дневной голодовки активиста принудительно доставили в больницуВ Индии после 20-дневной голодовки активиста принудительно доставили в больницуСегодня, 16:16За милыми картинками на жвачке «Лове ис...» скрывается трагическая история любвиЗа милыми картинками на жвачке «Лове ис...» скрывается трагическая история любвиСегодня, 16:12
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью