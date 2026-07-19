Семилетняя девочка найдена живой после трех дней в открытом море

У побережья Индонезии спасли пять человек, которые провели три дня в открытом море после крушения лодки. Среди них — семилетняя девочка. В настоящее время продолжаются поиски еще как минимум 20 пропавших без вести. Об этом сообщает Ал Джазира.

Сообщается, что выжившие — один мужчина, три женщины и семилетняя девочка — были обнаружены рыбацким судном вечером 18 июля недалеко от острова Маталланг, близ острова Сулавеси. Позже их переправили на спасательное судно.

По имеющимся данным, лодка под названием КМ Нурул Салса затонула 15 июля после того, как у нее отказал двигатель. В момент происшествия на борту находились 78 пассажиров и членов экипажа.

По словам спасенных, чтобы остаться на плаву, они использовали рыболовные сети, пластиковые канистры и различный плавающий в воде мусор. Некоторым удалось связать их веревками и соорудить временное плавучее средство.

Представитель местной спасательной службы Мухаммад Ариф Анвар заявил, что после крушения судна каждый пытался спастись с помощью предметов, которые попадались под руку.

Спасенные сообщили, что изначально они были группой из 25 человек, но из-за сильного ветра и морских течений оказались разбросаны в разные стороны.

По данным местных СМИ, 47 человек были спасены еще в первый день после крушения лодки. Также подтверждена гибель одного человека.

В настоящее время к поискам пропавших без вести привлечены пять спасательных судов, разведывательный самолет и вертолет.