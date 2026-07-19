Туристы оказались лицом к лицу с огромным медведем гризли

В американском штате Аляска обычная прогулка для трех туристов обернулась неожиданной опасностью. На горной тропе они внезапно оказались лицом к лицу с огромным медведем гризли. Видеозапись инцидента широко разошлась в социальных сетях.

Инцидент произошел на территории Anan Creek Wildlife Observatory. Туристы столкнулись с гризли по кличке «Scuba Sue», когда проходили поворот. В это время медведь искал лосося, который должен был прийти в реку.

По словам туристов, они следовали правилам безопасности, предоставленным рейнджерами парка: не поддаваясь панике, они спокойно разговаривали с медведем и медленно отступали назад, уступая ему дорогу.

«Мы были очень напуганы. Но, вспомнив советы рейнджеров, старались сохранять спокойствие», — рассказала туристка Таня Томпсон.

После нескольких минут напряженной ситуации гризли продолжил свой путь, не тронув людей.

Доктор Мишель Линн Таллер отметила, что в этом году лосось заходит в реки позже обычного, из-за чего медведи остаются голодными, и подобные встречи могут стать еще более опасными.

Специалисты Службы национальных парков США рекомендуют в таких ситуациях не убегать, не совершать резких движений, разговаривать с медведем спокойным голосом и по возможности уступить ему дорогу.