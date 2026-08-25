«Иран хотел убить моего сына»: громкое заявление Нетаньяху!

·91·Мир
«Иран хотел убить моего сына»: громкое заявление Нетаньяху!

премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяхуаналитическая статья, подготовленная на основе громкого интервью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху местным СМИ, в котором он сообщил, что иранские спецслужбы пытались организовать покушение на одного из его сыновей, а также подробностей тайного противостояния между Тель-Авивом и Тегераном:

«Иран хотел убить моего сына»: Биньямин Нетаньяху сделал громкое заявление о попытке покушения!

На фоне растущей напряжённости на Ближнем Востоке вокруг главы израильского правительства разгорелся новый скандал. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эксклюзивном интервью израильскому 14-му телеканалу заявил, что иранские разведслужбы взяли под прицел одного из членов его семьи.

По словам главы правительства, иранские спецслужбы долгое время преследовали одного из его сыновей и пытались организовать против него покушение.

«Происходит нечто невероятное»: заявление премьер-министра

В телеэфире Биньямин Нетаньяху заявил о прямой угрозе со стороны Ирана в отношении его семьи:

«Что касается моих сыновей, я думаю, что здесь происходит нечто невероятное. Иран преследовал одного из моих сыновей. Иран пытался убить одного из моих сыновей, совершить на него покушение»— сказал премьер-министр Израиля.

В ответ на вопрос телеведущего, основано ли это заявление непосредственно на разведданных, Нетаньяху не дал точного ответа и не раскрыл дополнительных подробностей о том, когда, где и при каких обстоятельствах планировалось покушение.

Что известно о семье Нетаньяху?

У премьер-министра Израиля трое детей:

  • Яир и Авнер: два сына от нынешнего брака Нетаньяху с Сарой Нетаньяху, которые в разное время находились в центре внимания общественности и служб безопасности;

  • Ноа: дочь премьер-министра от первого брака.

Пока не раскрыто, кто именно из сыновей — Яир или Авнер — был целью покушения.

Это заявление свидетельствует о том, что гибридная и разведывательная война между двумя странами приобретает всё более острый характер.

Биньямин НетаньяхуИранТель-АвивТегеран
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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