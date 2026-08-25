«Ракеталар учирилмасдан ё‘к килинади»: Британия Бош вазири Киевда максфий келишувни очиклади

·383·Мир
«Ракеталар учирилмасдан ё‘к килинади»: Британия Бош вазири Киевда максфий келишувни очиклади

Великобритания готови новый пакет военной помощи, направленный на дальнейшее усиление способности Украины наносить удары большой дальности по военным объектам на территории России. Об этом в Киеве на мероприятиях, посвященных Дню независимости Украины, официально заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

Подчеркнув, что новый премьер-министр Британии, пришедший к власти в июле 2026 года, начал свой первый зарубежный визит именно с Киева, он заявил, что стратегическая позиция Лондона по поддержке Украины остается неизменной.

«Удары будут уничтожаться до старта»: Заявление Бернема

По словам премьер-министра, поддержка Украины не должна ограничиваться лишь системами противовоздушной обороны (ПВО):

«Помощь Украине должна включать в себя не только усиление ПВО, но и средства дальнего радиуса действия, которые позволят пресекать российские атаки еще до того, как ракеты будут подняты в воздух», — сказал Энди Бернем.

Другие приоритетные стратегические направления, обозначенные Лондоном:

  • Санкционное давление: дальнейшее усиление ограничений против военных цепочек поставок и логистики России;

  • Инновации и ИТ: совместное развитие современных военных технологий и систем беспилотников;

  • Интеграция оборонной промышленности: углубление прямого военно-промышленного сотрудничества между британскими и украинскими оборонными предприятиями.

Секретные технологии: проект ракет СКАЛП

Перед визитом в Киев британский премьер сообщил, что Лондон официально разрешил передачу секретных данных и технологий, необходимых для производства и модернизации дальнобойных ракет СКАЛП в Украине.

Этот шаг расширит возможности Украины по производству высокоточного оружия большой дальности на собственной территории на основе западных технологий и нанесению прямых ударов по российской военной инфраструктуре.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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