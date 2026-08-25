Брайан Маджо: пример Эрлинга Холанда и будущее сборной Англии
Молодой нападающий Брайан Маджо, блистающий в составе английской «Астон Виллы», в будущем может стать достойным преемником Харри Кейна в атакующей линии сборной. Как сообщает Goal.com, один из легендарных представителей английского футбола Эмиль Хески посоветовал 17-летнему таланту брать пример с действий форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, чтобы ещё больше усилить свою игру. Об этом сообщает .
Родившийся в лондонском районе Энфилд Брайан Маджо воспитывался в известных французских академиях, а в юном возрасте переехал в Люксембург. Первых успехов в профессиональной карьере нападающий добился в составе «Меца», а в январе 2026 года вернулся на родину — в английский футбол. «Астон Вилла» серьёзно поверила в его потенциал и инвестировала в трансфер 12 миллионов евро.
Ограничения ФИФА и решение Спортивного арбитражного судаОднако трансфер молодого нападающего оказался непростым. Согласно правилам ФИФА, международные переходы футболистов младше 18 лет запрещены. Маджо, проведший три матча за юношескую сборную Люксембурга, поначалу также столкнулся с этой проблемой.
Руководство «Астон Виллы» оспорило решение ФИФА, указав на то, что футболист родился в Лондоне. Только после судебного разбирательства и вмешательства Спортивного арбитражного суда (КАС) английский клуб получил официальное разрешение включить перспективного нападающего в свой состав.
Исторический гол в Суперкубке УЕФА и травмаБрайан привлёк внимание уже на первых шагах в новой команде, ярко проявив себя на предсезонных сборах. В матче за Суперкубок УЕФА против победителя Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермена» — команда под руководством Унаи Эмери одержала победу, а Маджо поразил ворота соперника. Благодаря этому голу он стал самым молодым автором гола в истории турнира.
К сожалению, неожиданная травма немного отложила его дебют в английской Премьер-лиге. Несмотря на это, специалисты высоко оценивают его возможности. На фоне интереса к опытному нападающему Олли Уоткинсу со стороны саудовского «Аль-Хиляля» и возможного ухода игрока перед Маджо, как ожидается, откроются хорошие перспективы для выступлений в основном составе.
Физически мощный нападающий ростом 1 метр 93 сантиметра уже продемонстрировал способность успешно противостоять жёстким защитникам Премьер-лиги. Несмотря на недостаток опыта, его потенциал позволяет предположить, что он может стать одной из главных будущих звёзд английского футбола.
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