Брайан Маджо: пример Эрлинга Холанда и будущее сборной Англии

·37·Спорт
Брайан Маджо: пример Эрлинга Холанда и будущее сборной Англии

Молодой нападающий Брайан Маджо, блистающий в составе английской «Астон Виллы», в будущем может стать достойным преемником Харри Кейна в атакующей линии сборной. Как сообщает Goal.com, один из легендарных представителей английского футбола Эмиль Хески посоветовал 17-летнему таланту брать пример с действий форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, чтобы ещё больше усилить свою игру. Об этом сообщает .

Родившийся в лондонском районе Энфилд Брайан Маджо воспитывался в известных французских академиях, а в юном возрасте переехал в Люксембург. Первых успехов в профессиональной карьере нападающий добился в составе «Меца», а в январе 2026 года вернулся на родину — в английский футбол. «Астон Вилла» серьёзно поверила в его потенциал и инвестировала в трансфер 12 миллионов евро.

Ограничения ФИФА и решение Спортивного арбитражного суда

Однако трансфер молодого нападающего оказался непростым. Согласно правилам ФИФА, международные переходы футболистов младше 18 лет запрещены. Маджо, проведший три матча за юношескую сборную Люксембурга, поначалу также столкнулся с этой проблемой.

Руководство «Астон Виллы» оспорило решение ФИФА, указав на то, что футболист родился в Лондоне. Только после судебного разбирательства и вмешательства Спортивного арбитражного суда (КАС) английский клуб получил официальное разрешение включить перспективного нападающего в свой состав.

Исторический гол в Суперкубке УЕФА и травма

Брайан привлёк внимание уже на первых шагах в новой команде, ярко проявив себя на предсезонных сборах. В матче за Суперкубок УЕФА против победителя Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермена» — команда под руководством Унаи Эмери одержала победу, а Маджо поразил ворота соперника. Благодаря этому голу он стал самым молодым автором гола в истории турнира.

К сожалению, неожиданная травма немного отложила его дебют в английской Премьер-лиге. Несмотря на это, специалисты высоко оценивают его возможности. На фоне интереса к опытному нападающему Олли Уоткинсу со стороны саудовского «Аль-Хиляля» и возможного ухода игрока перед Маджо, как ожидается, откроются хорошие перспективы для выступлений в основном составе.

Физически мощный нападающий ростом 1 метр 93 сантиметра уже продемонстрировал способность успешно противостоять жёстким защитникам Премьер-лиги. Несмотря на недостаток опыта, его потенциал позволяет предположить, что он может стать одной из главных будущих звёзд английского футбола.

Брайан МаджоАстон ВиллаЭрлинг ХоландХарри КейнПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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