Ислам Максачев раскрыл секрет трудной победы над Иен Герри...

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Ислам Максачев раскрыл секрет трудной победы над Иен Герри...

34-летний чемпион Ислам Максачев, успешно защитивший свой титул в главном бою турнира UFC 330, поделился своими мыслями после бескомпромиссного поединка против ирландца Иен Герри.

Дагестанская звезда, одержавшая победу единогласным решением судей, подробно объяснила причины, по которым поединок оказался гораздо сложнее, чем планировалось.

«Соперники становятся всё сильнее»: анализ Максачев

Чемпион подчеркнул, что победа всегда стоит на первом месте, но признал, что уровень подготовки соперников продолжает расти:

«Главное — победа. Но я планировал и думал, что бой пройдёт немного легче. Однако соперники тоже усердно готовятся, и с каждым разом становится всё сложнее. С каждым днём соперники становятся сильнее. Значит, мне тоже нужно работать ещё больше, чтобы мои бои проходили легче», — сказал Ислам.

«Он только отступал»: неудобный стиль Герри и тактика победы

Максачев отметил, что физические особенности ирландского соперника и его пассивные действия в октагоне помешали провести красивый поединок:

  • Антропометрия и дистанция: «Стиль Герри очень неудобный, к нему очень сложно приблизиться. У него очень длинные руки и ноги;

  • Ключ к тейкдауну: Единственным открытым слабым местом у него была передняя нога. Я постоянно заходил в эту точку и успешно проводил тейкдауны;

  • Только движение назад: С таким соперником, который только отступает, очень сложно провести красивый и зрелищный бой. Всё получилось так, как получилось. Бой был тяжёлым, но нельзя сказать, что он создал для меня серьёзные проблемы. Всё шло по плану, просто пришлось не спешить и довести поединок до решения судей».

Ислам Максачев этой победой в очередной раз доказал, что является абсолютным лидером своей весовой категории.

Ислам МахачевИэн ГарриUFCИрландия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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