Футбольный вечер: центральный матч в Самарканде и 3 горячих игры 19-го тура!
В рамках 19-го тура национального чемпионата Узбекистана — Суперлиги — вечером 25 август, во вторник, болельщиков ожидают 3 ярких и бескомпромиссных поединка. Центральный матч тура состоится в Самарканде, где местный «Динамо» примет именитый ташкентский клуб «Пакстакор».
Кроме того, в Ферганской долине «Андиджон» сразится с «Ксоразм», а на юге команды «Сурксон» и «ОКМК» поборются за очки в очном противостоянии.
Центральные матчи 19-го тура и назначения судей:
1. «Андиджон» — «Ксоразм»
Время начала: 25 август, 19:00
Главный судья: Фирдавс Норсафаров
Помощники судьи: Алишер Усмонов, Хусан Ксудойбердиев
Резервный судья: Абдурасул Каюмбаев
Судьи VAR: Достон Рахмонов, Шохнур Ё‘лдошев (АВАР)
Инспектор и комиссар: Султонбек Зайлабидинов, Джалолксон Иног‘омксо‘джаев
2. «Сурксон» — «ОКМК»
Время начала: 25 август, 19:00
Главный судья: Аскер Наджафалиев
Помощники судьи: Бакстиёрксо‘джа Шавкатов, Руслан Серазитдинов
Резервный судья: Джавохир Садакулов
Судьи VAR: Г‘айрат Джо‘раев, Адхамджон Рикссибоев (АВАР)
Инспектор и комиссар: Владислав Сейтлин, Кудрат Мадримов
3. «Динамо» — «Пакстакор» (Центральный матч)
Время начала: 25 август, 20:00
Главный судья: Илгиз Танташев
Помощники судьи: Андрей Сапенко, Тимур Гайнуллин
Резервный судья: Диёрбек Аманов
Судьи VAR: Наим Косимов, Ринат Серазитдинов (АВАР)
Инспектор и комиссар: Рустам Бобомуродов, Шохрух Саид
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