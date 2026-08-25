Футбольный вечер: центральный матч в Самарканде и 3 горячих игры 19-го тура!

·72·Спорт
Футбольный вечер: центральный матч в Самарканде и 3 горячих игры 19-го тура!

В рамках 19-го тура национального чемпионата Узбекистана — Суперлиги — вечером 25 август, во вторник, болельщиков ожидают 3 ярких и бескомпромиссных поединка. Центральный матч тура состоится в Самарканде, где местный «Динамо» примет именитый ташкентский клуб «Пакстакор».

Кроме того, в Ферганской долине «Андиджон» сразится с «Ксоразм», а на юге команды «Сурксон» и «ОКМК» поборются за очки в очном противостоянии.

Центральные матчи 19-го тура и назначения судей:

1. «Андиджон» — «Ксоразм»

  • Время начала: 25 август, 19:00

  • Главный судья: Фирдавс Норсафаров

  • Помощники судьи: Алишер Усмонов, Хусан Ксудойбердиев

  • Резервный судья: Абдурасул Каюмбаев

  • Судьи VAR: Достон Рахмонов, Шохнур Ё‘лдошев (АВАР)

  • Инспектор и комиссар: Султонбек Зайлабидинов, Джалолксон Иног‘омксо‘джаев

2. «Сурксон» — «ОКМК»

  • Время начала: 25 август, 19:00

  • Главный судья: Аскер Наджафалиев

  • Помощники судьи: Бакстиёрксо‘джа Шавкатов, Руслан Серазитдинов

  • Резервный судья: Джавохир Садакулов

  • Судьи VAR: Г‘айрат Джо‘раев, Адхамджон Рикссибоев (АВАР)

  • Инспектор и комиссар: Владислав Сейтлин, Кудрат Мадримов

3. «Динамо» — «Пакстакор» (Центральный матч)

  • Время начала: 25 август, 20:00

  • Главный судья: Илгиз Танташев

  • Помощники судьи: Андрей Сапенко, Тимур Гайнуллин

  • Резервный судья: Диёрбек Аманов

  • Судьи VAR: Наим Косимов, Ринат Серазитдинов (АВАР)

  • Инспектор и комиссар: Рустам Бобомуродов, Шохрух Саид

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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