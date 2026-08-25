Запущен новый авиарейс из Бишкека в Ташкент

23 августа в Ташкентском международном аэропорту встретили первый регулярный рейс киргизской авиакомпании Aero Nomad по маршруту Бишкек–Ташкент–Бишкек.

Самолет Airbus A320 приземлился в 22:22 по местному времени. Воздушное судно нового перевозчика по традиции встретили водной аркой. Пассажирам предложили национальные блюда.

Первым рейсом в Ташкент прибыли 163 пассажира. На обратный рейс зарегистрировались 74 пассажира.

Aero Nomad будет выполнять полеты по этому направлению два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Рейсы осуществляются на самолетах Airbus A320.

Таким образом, Aero Nomad стала третьей авиакомпанией, летающей по маршруту Ташкент–Бишкек. Прямые рейсы по данному направлению также выполняют Uzbekistan Airways и Centrum Air.

На следующем этапе Aero Nomad рассматривает возможность запуска рейсов из Бишкека в Самарканд и Ургенч. Авиакомпания была основана в 2021 году и базируется в аэропорту Бишкека.