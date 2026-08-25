Имрон порадовал поклонников песней «Майда-майда» (видео)
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Певец Имрон представил поклонникам свой новый трек. 24 августа артист опубликовал на своем ЁуТубе-канале новую песню под названием «Майда-майда».
Особенностью клипа, снятого на эту песню, стало использование технологий искусственного интеллекта. Видеоклип, выполненный в современном стиле, быстро привлек внимание зрителей.
Реакция на трек оказалась положительной. В комментариях поклонники отметили, что тепло встретили песню, и пожелали артисту творческих успехов и удачи.
Также некоторые пользователи написали о том, что в клипе Дурдона Курбоноване появилась, и выразили желание увидеть актрису в следующих видеоклипах певца.
Поскольку новая композиция вызывает интерес у слушателей, поклонники с нетерпением ждут следующих творческих работ Имрон.
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