Медведь ворвался в палатку туристов и утащил женщину

·29·Мир
Медведь ворвался в палатку туристов и утащил женщину

В горах российского Алтая обычная ночь отдыха туристов завершилась страшной трагедией. 29-летняя женщина, проводившая ночь в палатке на природе, погибла в результате нападения дикого медведя.

Как сообщается, женщина вместе с несколькими спутниками разбила палатку в горной местности и провела там ночь. Однако ночью к месту их стоянки приблизился дикий медведь.

Хищник напал на палатку туристов, схватил находившуюся внутри женщину и утащил её в сторону леса. Спутники пытались спасти её, однако противостоять крупному и опасному животному было невозможно.

После этого в районе начались поисковые работы. В результате поисков, проведённых спасателями и соответствующими службами, было обнаружено тело женщины.

После происшествия ответственные службы принимают меры по обнаружению опасного хищника и обеспечению безопасности других туристов в этом районе.

Специалисты призывают туристов, отдыхающих на природе, соблюдать осторожность. Особенно важно не хранить остатки пищи рядом с палаткой в районах обитания медведей и не провоцировать животных на приближение.

Эта трагедия на Алтае ещё раз показала, насколько опасным может оказаться отдых на природе.

АлтайРоссия
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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