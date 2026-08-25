В Токио запустят необычный автобус, подающий суши

В столице Японии Токио для туристов запустят необычный гастрономический проект — двухэтажный СУШИ БУС. Пассажиры смогут одновременно осматривать город и есть неограниченное количество суши прямо в движущемся автобусе.

Запуск проекта запланирован на 10 октября 2026 года. На первом этаже автобуса будет расположена кухня. Суши будут готовить прямо там, а затем с помощью специального лифта доставлять на второй этаж. Там блюда будут размещать на конвейере, который будет проходить рядом с местами пассажиров.

Туристы смогут наслаждаться неограниченным количеством суши примерно в течение 70 минут. Автобус не является обычным транспортным средством, следующим к определённому пункту назначения: он будет двигаться по кольцевому маршруту по городу, позволяя осматривать туристические достопримечательности. Окончательный маршрут пока полностью не определён, однако планируется проезжать мимо популярных мест в Сибуе, Гиндзе и Асакусе.

СУШИ БУС сможет одновременно обслуживать 20 пассажиров. Поездка начнётся с парковки Кадзибаси, расположенной рядом с вокзалом Токио. Стоимость билета для одного человека составит 16 тысяч японских иен, то есть около 100 долларов.

Если проект окажется успешным и станет популярным среди туристов, организаторы планируют в будущем запустить такие автобусы также в Осаке и Киото.

Как вам идея гулять по улицам Токио и одновременно есть суши с движущегося конвейера? Оставьте своё мнение в комментариях.