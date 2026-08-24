В день совершеннолетия — отец погасил задолженность по алиментам

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В день совершеннолетия — отец погасил задолженность по алиментам

Согласно решению Ферганского межрайонного суда по гражданским делам от 28 февраля 2023 года, с должника С.Д. в пользу взыскателя С.Ф. были назначены алименты на содержание ребенка.

В ходе исполнительных действий из-за несвоевременного выполнения должником С.Д. алиментных обязательств в отношении него было возбуждено уголовное дело. В результате проверок задолженность по алиментам в размере 39 043 161 сумов была выявлена.

В рамках исполнительного производства должник-отец не только погасил имеющуюся задолженность, но и произвел выплаты за будущий период, выплатив в общей сложности 43 477 429 сумов в качестве алиментов в полном объеме.

Самое примечательное, что эти средства были выплачены именно в день, когда ребенку исполнилось 18 лет.

То есть, вместо обычного подарка, он выполнил свои многолетние обязательства, осуществив выплату на сумму более 43 миллионов сумов в день рождения ребенка.

В результате должник полностью выполнил свои алиментные обязательства, и исполнительный документ был завершен в установленном порядке.

День рождения ребенка — радостная дата. И самый лучший подарок в этот день — выполнение родителями своих обязанностей.

Ответственное отношение к содержанию ребенка — это не только законный, но и моральный долг каждого родителя.


Бюро принудительного исполнения

Государственный исполнитель Кувинского районного отдела

Г. Кодиралиев

АлиментыБюро Принудительного ИсполненияФерганаЗаконодательствоСемья
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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