В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей

·2·Технологии
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей

На проходящей в Пекине Всемирной конференции по робототехнике представили необычного человекоподобного бионического робота, который привлёк внимание специалистов и посетителей. Более 300 компаний со всего мира демонстрируют на мероприятии свыше 2000 передовых разработок, однако механическое устройство в стиле киберпанк и национальном костюме заметно выделяется среди них. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, этот робот сочетает традиционную восточную эстетику с новейшими достижениями робототехники. В области руки устройства видна механическая конструкция с шарнирами: её холодные и жёсткие детали резко контрастируют с мягким национальным костюмом, создавая уникальный китайский образ в стиле киберпанк.

Бионическое лицо и естественная мимика

Гости мероприятия обратили особое внимание на строение лица робота. По словам специалистов, он способен с высокой точностью воспроизводить самые разные тонкие мимические движения. При этом подмигивание, моргание и изменение выражения лица выглядят очень плавно и естественно, что значительно сокращает разрыв между человеком и машиной.

Одним из главных технических достижений устройства стала специальная бионическая кожа на его лице. Ранее созданные виды искусственной кожи быстро изнашивались и были подвержены повреждениям, однако новый материал позволил решить эту проблему.

Прочность и длительный срок службы

Представленный материал бионической кожи обладает высокой устойчивостью к износу и растрескиванию. Согласно источнику, инновационное покрытие способно обеспечить срок службы до семи лет.

Подобные решения позволяют значительно увеличить общий срок эксплуатации бионических роботов. Специалисты предполагают, что в будущем такие технологии будут широко применяться в сфере обслуживания, образования и развлечений.

Разработка, представленная на выставке в Пекине, показывает, что робототехника делает важный шаг не только в области внешнего сходства, но и в объединении материаловедения с программным обеспечением.

РобототехникаБионическая КожаПекинКиберпанкТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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