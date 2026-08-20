В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
На проходящей в Пекине Всемирной конференции по робототехнике представили необычного человекоподобного бионического робота, который привлёк внимание специалистов и посетителей. Более 300 компаний со всего мира демонстрируют на мероприятии свыше 2000 передовых разработок, однако механическое устройство в стиле киберпанк и национальном костюме заметно выделяется среди них. Об этом Иксбт.ком сообщает .
По данным иксбт.ком, этот робот сочетает традиционную восточную эстетику с новейшими достижениями робототехники. В области руки устройства видна механическая конструкция с шарнирами: её холодные и жёсткие детали резко контрастируют с мягким национальным костюмом, создавая уникальный китайский образ в стиле киберпанк.
Бионическое лицо и естественная мимикаГости мероприятия обратили особое внимание на строение лица робота. По словам специалистов, он способен с высокой точностью воспроизводить самые разные тонкие мимические движения. При этом подмигивание, моргание и изменение выражения лица выглядят очень плавно и естественно, что значительно сокращает разрыв между человеком и машиной.
Одним из главных технических достижений устройства стала специальная бионическая кожа на его лице. Ранее созданные виды искусственной кожи быстро изнашивались и были подвержены повреждениям, однако новый материал позволил решить эту проблему.
Прочность и длительный срок службыПредставленный материал бионической кожи обладает высокой устойчивостью к износу и растрескиванию. Согласно источнику, инновационное покрытие способно обеспечить срок службы до семи лет.
Подобные решения позволяют значительно увеличить общий срок эксплуатации бионических роботов. Специалисты предполагают, что в будущем такие технологии будут широко применяться в сфере обслуживания, образования и развлечений.
Разработка, представленная на выставке в Пекине, показывает, что робототехника делает важный шаг не только в области внешнего сходства, но и в объединении материаловедения с программным обеспечением.
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