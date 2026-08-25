36-летний менеджер ФИДЭ внезапно скончался

·99·Мир
36-летний менеджер ФИДЭ внезапно скончался

Операционный менеджер Международной шахматной федерации (ФИДЭ) Сергей Индейкин скончался в возрасте 36 лет. В федерации сообщили, что его смерть наступила вследствие внезапно возникшего заболевания.

Сергей Индейкин недавно находился в служебной командировке в столице Нигерии — городе Абудже, где принимал участие в организации шахматного соревнования.

После поездки он приехал в Узбекистан, где стал чувствовать себя плохо. Затем по возвращении в Россию его состояние вновь ухудшилось, он был госпитализирован в больницу Перми, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

По словам отца покойного, Александра Индейкина, предполагается, что его сын мог заразиться малярией в Нигерии через укус инфицированного комара. Как он отметил, симптомы, описанные коллегами по ФИДЭ, напоминали признаки малярии. Однако точный диагноз и причина смерти официально федерацией не подтверждены.

Индейкин работал на мероприятиях ФИДЭ с 2021 года. Он участвовал в организации таких крупных соревнований, как матчи на первенство мира, Кубок мира, турниры претендентов, чемпионаты мира по рапиду и блицу.

Его работа требовала частых командировок в разные страны, где проводились турниры. Коллеги вспоминают Индейкина как профессионального специалиста, внесшего важный вклад в организацию крупных международных шахматных соревнований.

В некоторых источниках также отмечается, что вне работы он поддерживал детский дом, привозя из поездок памятные подарки на шахматную тематику для детей.

Малярия является одним из самых распространенных заболеваний в Нигерии, и, по данным Всемирной организации здравоохранения, эта страна входит в число государств с самым высоким бременем малярии в мире.

Источник: МИР 24

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Charos
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