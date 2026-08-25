Милан связался с Манчестер Сити по поводу трансфера Джека Грилиша

В преддверии закрытия летнего трансферного окна европейские гранды продолжают активно укреплять свои составы. Как сообщает Goal.com, итальянский «Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Джеку Грилишу и рассматривает возможность отправки предложения английскому клубу в размере 15 миллионов евро. Судьба футболиста 1995 года рождения становится одной из самых обсуждаемых тем на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com.

Ранее стало известно, что «Эвертон», за который футболист выступал на правах аренды, полностью отказался от его трансфера. В начале прошлого сезона Грилиш демонстрировал отличную игру в составе ливерпульской команды, забив 2 гола и отдав 6 результативных передач в первых 22 матчах. Он даже был признан лучшим игроком месяца в Английской Премьер-лиге. Однако после тяжелой травмы ноги в конце сезона его поведение вне поля вызвало недовольство главного тренера Дэвида Мойеса.

Трансферная стоимость и статус контракта

Тот факт, что действующий контракт футболиста с «Манчестер Сити» истекает в следующем году, существенно влияет на его трансферную стоимость. Несмотря на то, что в последние недели цена на игрока резко упала, «Милан» планирует приобрести его менее чем за 10 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, ливерпульский клуб также не проявляет полной уверенности в трансфере 30-летнего полузащитника и постепенно отходит от этой идеи.

Главный тренер итальянского гранда Рубен Аморим хочет усилить состав атакующим полузащитником, способным сыграть на левом фланге, до закрытия трансферного окна. Этот трансфер также может быть связан с возможным уходом Рафаэля Леау. На данный момент «Милан» продолжает переговоры, пытаясь снизить запрашиваемую цену до диапазона 10–15 миллионов евро.

Каким будет будущее Джека Грилиша

С начала текущего сезона Джек Грилиш принял участие во всех официальных матчах в составе «Манчестер Сити». В частности, в воскресном матче против «Борнмута», завершившемся со счетом 2:1, он вышел на замену и провел на поле 14 минут. Тем не менее, останется ли он в клубе, чтобы продолжать борьбу за место в составе под руководством Энцо Марески, или отправится в Серию А, пока остается неясным.

Выбор английского футболиста в последние минуты трансферного окна вызывает большой интерес. На данный момент все стороны пытаются прийти к окончательному решению по поводу цены игрока и условий контракта. Переход в чемпионат Италии может стать новым и важным этапом в карьере Грилиша.