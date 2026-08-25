Милан связался с Манчестер Сити по поводу трансфера Джека Грилиша

·47·Спорт
Милан связался с Манчестер Сити по поводу трансфера Джека Грилиша

В преддверии закрытия летнего трансферного окна европейские гранды продолжают активно укреплять свои составы. Как сообщает Goal.com, итальянский «Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Джеку Грилишу и рассматривает возможность отправки предложения английскому клубу в размере 15 миллионов евро. Судьба футболиста 1995 года рождения становится одной из самых обсуждаемых тем на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com.

Ранее стало известно, что «Эвертон», за который футболист выступал на правах аренды, полностью отказался от его трансфера. В начале прошлого сезона Грилиш демонстрировал отличную игру в составе ливерпульской команды, забив 2 гола и отдав 6 результативных передач в первых 22 матчах. Он даже был признан лучшим игроком месяца в Английской Премьер-лиге. Однако после тяжелой травмы ноги в конце сезона его поведение вне поля вызвало недовольство главного тренера Дэвида Мойеса.

Трансферная стоимость и статус контракта

Тот факт, что действующий контракт футболиста с «Манчестер Сити» истекает в следующем году, существенно влияет на его трансферную стоимость. Несмотря на то, что в последние недели цена на игрока резко упала, «Милан» планирует приобрести его менее чем за 10 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, ливерпульский клуб также не проявляет полной уверенности в трансфере 30-летнего полузащитника и постепенно отходит от этой идеи.

Главный тренер итальянского гранда Рубен Аморим хочет усилить состав атакующим полузащитником, способным сыграть на левом фланге, до закрытия трансферного окна. Этот трансфер также может быть связан с возможным уходом Рафаэля Леау. На данный момент «Милан» продолжает переговоры, пытаясь снизить запрашиваемую цену до диапазона 10–15 миллионов евро.

Каким будет будущее Джека Грилиша

С начала текущего сезона Джек Грилиш принял участие во всех официальных матчах в составе «Манчестер Сити». В частности, в воскресном матче против «Борнмута», завершившемся со счетом 2:1, он вышел на замену и провел на поле 14 минут. Тем не менее, останется ли он в клубе, чтобы продолжать борьбу за место в составе под руководством Энцо Марески, или отправится в Серию А, пока остается неясным.

Выбор английского футболиста в последние минуты трансферного окна вызывает большой интерес. На данный момент все стороны пытаются прийти к окончательному решению по поводу цены игрока и условий контракта. Переход в чемпионат Италии может стать новым и важным этапом в карьере Грилиша.

Джек ГрилишМиланМанчестер СитиТрансферСерия А
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Савио теперь в Лондоне: Де Дзерби высказался о его переходе в «Тоттенхэм»!Савио теперь в Лондоне: Де Дзерби высказался о его переходе в «Тоттенхэм»!Сегодня, 20:32Названы главные фавориты на «Золотой мяч» 2026 годаНазваны главные фавориты на «Золотой мяч» 2026 годаСегодня, 20:29Давал согласие «Сити»: Романо объявил о решении звезды «Челси»Давал согласие «Сити»: Романо объявил о решении звезды «Челси»Сегодня, 20:25Как мужская сборная Узбекистана по боксу готовится к поездке в Японию?Как мужская сборная Узбекистана по боксу готовится к поездке в Японию?Сегодня, 20:17Ламин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойЛамин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойСегодня, 19:32«Ман Сити» тоже вступил в борьбу: что происходит вокруг трансфера Гакпо?«Ман Сити» тоже вступил в борьбу: что происходит вокруг трансфера Гакпо?Сегодня, 19:01
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Криштиану Роналду стал предупреждением для Харри Кейна
Криштиану Роналду стал предупреждением для Харри Кейна