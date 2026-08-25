Объявлены курсы валют на 26 августа

Центральный банк Узбекистана установил официальные курсы иностранных валют на 26 августа 2026 года. Согласно данным, доллар снизился на 39,55 сума и составил 11 778,52 сума.

• Евро подешевел на 54,39 сума и опустился до 13 733,75 сума.

• Российский рубль снизился на 2,73 сума и составил 138,96 сума.

• Британский фунт стерлингов подешевел на 61,01 сума и опустился до 16 057,66 сума.

• Японская иена снизилась на 0,34 сума и составила 73,96 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 62,11 сума и опустился до 14 671,80 сума.

• Китайский юань снизился на 5,1 сума и составил 1 752,81 сума.