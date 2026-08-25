Объявлены курсы валют на 26 августа

·93·Экономика
Объявлены курсы валют на 26 августа

Центральный банк Узбекистана установил официальные курсы иностранных валют на 26 августа 2026 года. Согласно данным, доллар снизился на 39,55 сума и составил 11 778,52 сума.

• Евро подешевел на 54,39 сума и опустился до 13 733,75 сума.

• Российский рубль снизился на 2,73 сума и составил 138,96 сума.

• Британский фунт стерлингов подешевел на 61,01 сума и опустился до 16 057,66 сума.

• Японская иена снизилась на 0,34 сума и составила 73,96 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 62,11 сума и опустился до 14 671,80 сума.

• Китайский юань снизился на 5,1 сума и составил 1 752,81 сума.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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