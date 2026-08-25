В России создан новый двигатель НК-3 для ракеты «Воронеж»

·48·Технологии
В России создан новый двигатель НК-3 для ракеты «Воронеж»

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в состав госкорпорации «Ростех», представила полноразмерный макет нового жидкостного ракетного двигателя НК-3 с тягой 4,5 тонны. По данным Иксбт.ком, это устройство разрабатывается специально для перспективной сверхлегкой ракеты-носителя «Воронеж», предназначенной для вывода малых спутников на орбиту, и является первым отечественным двигателем в данном классе. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Специалисты отмечают, что при создании нового двигателя используются как проверенные технологические наработки, так и компоненты, спроектированные с нуля. Например, прототип камеры основан на серийных решениях РД-107А, применяемых в ракетах «Союз», тогда как насосы окислителя и горючего, турбина, газогенератор и элементы автоматики были спроектированы полностью заново.

Технические характеристики и применение

На данный момент эскизное проектирование двигателя НК-3 полностью завершено, и инженеры перешли к этапу подготовки рабочей конструкторской документации. Следующим важным шагом станет производство полнофункциональных опытных образцов и проведение их огневых испытаний. Согласно финальному проекту, сверхлегкая ракета «Воронеж» будет оснащена сразу 13 такими двигателями.

На первой ступени ракеты будет установлена связка из 12 двигателей НК-3, а на второй ступени будет использоваться один двигатель с высотным соплом, адаптированным для работы в условиях вакуума. Двигатель второй ступени обладает возможностью повторного запуска в космосе, что значительно расширяет возможности по формированию целевой орбиты.

Производственные технологии и перспективы

При изготовлении сложных корпусных деталей двигателя планируется активно использовать аддитивные технологии и 3Д-печать. По мнению представителей ОДК, такой подход позволит сократить количество производственных операций, ускорить процесс отработки конструкции и снизить итоговую себестоимость двигателя.

Генеральным заказчиком данного проекта выступает компания «3Д Исследования и разработки». Проект ориентирован на рынок запуска малых космических аппаратов, где сверхлегкие ракеты позволяют выполнять отдельные миссии, не дожидаясь места в качестве попутной нагрузки на тяжелых носителях. Поскольку в настоящее время в России отсутствуют серийно производимые сверхлегкие ракеты-носители, двигатель НК-3 имеет все шансы стать конкурентоспособным решением на рынке коммерческих космических запусков.

РостехРакетаДвигательКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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