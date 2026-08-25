Скрытые условия, о которых мало кто знает: в каких банках самые высокие процентные ставки по вкладам?

·86·Экономика
Скрытые условия, о которых мало кто знает: в каких банках самые высокие процентные ставки по вкладам?

В банковской системе Узбекистана усиливается конкуренция за привлечение и приумножение свободных денежных средств населения в национальной валюте. По состоянию на август 2026 года из 34 действующих в стране коммерческих банков 28 предлагают депозиты в нацвалюте.

Годовые ставки доходности на рынке варьируются от 14% до 23% в зависимости от срока и условий. В то время как в большинстве крупных банков ставки держатся в диапазоне 16–19% годовых, некоторые финансовые институты обещают рекордную доходность.

Банки, предлагающие самую высокую доходность

В настоящее время самые высокие проценты в национальной валюте предлагают следующие финансовые учреждения:

  • «Tayanch Bank» — 23% годовых: Срок составляет 24 месяца, минимальная сумма первоначального взноса — от 100 тысяч сумов. Предусмотрена возможность пополнения счета и частичного снятия средств при условии поддержания минимального остатка;

  • «AVO Bank» — 22% годовых: Срок — 12 месяцев, минимальная сумма — 1 миллион сумов. Разрешено пополнение и частичное снятие вклада;

  • Предложения под 20% годовых: Ряд банков, таких как Hayot Bank, Apex Bank, TBC Bank, Anorbank, Poytaxt Bank, Garant Bank и Ipak Yo‘li Bank, предоставляют выгодные условия со ставкой около 20%.

Расчеты в цифрах: какую прибыль принесут 100 миллионов сумов?

Разница между процентными ставками существенно отражается на итоговой прибыли:

  • При ставке 23%: при размещении 100 миллионов сумов чистый годовой доход составит примерно 23 миллиона сумов;

  • При ставке 18%: та же сумма принесет около 18 миллионов сумов в год;

  • Годовая разница: 5-процентная разница в ставках означает дополнительные 5 миллионов сумов наличными в год.

Не ведитесь только на высокие проценты: 3 важных правила открытия вклада

Финансовые эксперты рекомендуют не принимать решения, основываясь исключительно на цифрах. Перед подписанием договора обязательно нужно проверить следующие 3 пункта:

  • Возможность пополнения счета: можно ли вносить дополнительные средства в течение срока действия вклада?

  • Условие частичного снятия: есть ли право в экстренных ситуациях снимать часть денег без потери процентов;

  • Последствия досрочного закрытия: во многих банках при досрочном возврате средств ставка пересчитывается, а ранее выплаченные проценты удерживаются из основной суммы вклада.

Если есть вероятность, что сбережения понадобятся в ближайшее время, гибкость условий (свободное снятие и пополнение) важнее и безопаснее, чем погоня за дополнительными 1–2% годовых по ставке. В связи с тем, что банковские тарифы могут меняться, перед принятием окончательного решения целесообразно перепроверить актуальные условия непосредственно в официальном приложении банка или в его филиале.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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