Милан обратился в Манчестер Сити по поводу трансфера Джека Грилиша

За несколько дней до закрытия трансферного окна в европейском футболе итальянский клуб «Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Джеку Грилишу с целью усиления линии атаки. Как сообщает издание GOAL.ком, итальянский гранд рассматривает возможность предложения около 15 миллионов евро за английского футболиста. Об этом сообщает Goal.com.

Ожидалось, что атакующий полузащитник 1995 года рождения, провевший прошлый сезон на правах аренды в «Эвертоне», продолжит карьеру в ливерпульском клубе. Несмотря на желание главного тренера «ирисок» Дэвида Мойеса сохранить игрока, стороны не смогли достичь окончательного соглашения. В результате «Эвертон» отказался от этого трансфера.

Снижение трансферной стоимости и интерес клубов

Несмотря на то, что за последние недели трансферная стоимость игрока значительно снизилась, первоначальные претенденты постепенно начали терять к нему интерес. В частности, ливерпульский клуб также отказался от идеи полноценного выкупа 30-летнего футболиста. На этом фоне «Милан» пытается воспользоваться ситуацией.

Однако для итальянского клуба финансовые условия по-прежнему имеют важное значение. Руководство «Милана» хочет, чтобы цена, запрашиваемая «Манчестер Сити» для осуществления трансфера, была ниже 10 миллионов фунтов стерлингов. В противном случае сделка может не состояться.

Планы Рубена Аморима и изменения в составе

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим определил усиление позиции левого атакующего полузащитника приоритетной задачей до закрытия трансферного окна. Специалист намерен повысить конкуренцию именно в этой зоне и еще больше усилить игру команды.

Также осуществление этого трансфера может зависеть от будущего одной из главных звезд команды — Рафаэля Леау. Если португальский вингер покинет клуб, ожидается, что руководство «Милана» направит более серьезные средства на трансфер Джека Грилиша. На данный момент переговоры между сторонами продолжаются.