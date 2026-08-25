Экстренное решение Ozon: как маркетплейс выходит из кризисной ситуации?

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Экстренное решение Ozon: как маркетплейс выходит из кризисной ситуации?

Вслед за пожарами и атаками на логистические объекты и крупные центры в нескольких регионах России руководство Ozon объявило о пакете срочных антикризисных мер по поддержке своих партнеров и продавцов.

Администрация маркетплейса начала инвентаризацию с целью полного подсчета причиненного ущерба и официально объявила, что всем продавцам, имеющим страховку, будет возмещена стоимость утраченных товаров.

Льготы для селлеров: никаких штрафов до 22 сентября

Руководство маркетплейса приняло следующие решения, чтобы предприниматели и продавцы не столкнулись с финансовыми трудностями:

  • Полная компенсация и отмена платы за хранение: С момента возникновения чрезвычайного происшествия плата за хранение продукции, оставшейся на поврежденных площадях, взиматься не будет;

  • Штрафы и санкции отменены: Все штрафы, применяемые при отмене заказов по вине продавцов или задержке отправки товаров, полностью приостановлены до 22 сентября;

  • Постоплата временно приостановлена в 38 регионах: В целях сокращения массовых возвратов товаров на оформление заказов продукции с пострадавших складов в 38 субъектах введены ограничения на систему постоплаты;

  • Комиссии снижены: Начиная с 30 августа плата за услугу хранения товаров на складах уменьшается на 3 процентных пункта;

  • Расходы на транспортировку за счет компании: Ozon полностью берет на себя расходы по перемещению товаров со складов, чья деятельность временно приостановлена, в другие безопасные центры.

Пожары в 6 городах и ситуация на бирже

Хронология чрезвычайных происшествий и реакция рынка:

  • Масштабный ущерб: Пожары, начавшиеся 22 августа на объектах в городе Чапаевск Самарской области, перекинулись на площадки в Оренбурге, Адыгее, Невинномысске, Краснодаре и Махачкале. По предварительным оценкам специалистов, повреждения затронули 15–19% складского фонда маркетплейса;

  • Эвакуация и безопасность: Все сотрудники и работники на объектах были оперативно эвакуированы в безопасные зоны;

  • Колебания на бирже: Как сообщает издание «Лента.ру», после событий акции Ozon на Московской бирже упали до 26%, составив 2 140 рублей. Однако в результате оперативных антикризисных заявлений и мер компании к 25 августа цена ценных бумаг выросла еще на 3,54%.

В пресс-службе компании подчеркнули, что, несмотря на ситуацию в логистических центрах, основные сроки доставки заказов клиентам находятся под контролем.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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