В «Внуково» приземлился военный самолет США: что стоит за неожиданным полетом в Москву?

·388·Мир
В «Внуково» приземлился военный самолет США: что стоит за неожиданным полетом в Москву?

Утром 25 августа в московском международном аэропорту «Внуково» произошло из ряда вон выходящее событие, привлекшее внимание международных дипломатических и военных кругов. В столицу России приземлился огромный военно-транспортный самолет Boeing К-17 Глобемастер ИИИ, принадлежащий Военно-воздушным силам США.

По данным службы авиационного мониторинга Флигхтрадар24, данное американское воздушное судно с бортовым номером РЧ4555 перед прибытием в Москву находилось в столице Латвии Риге, где, по предположениям экспертов, дозаправилось перед полетом.

Подготовка к встрече Путина и Трампа?

Российский военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с изданием «Газета.Ру» выдвинул важные аналитические предположения о причинах этого неожиданного рейса:

  • Визит специальной делегации: По мнению Попова, американский военный самолет мог привезти в Москву группу специальных переговорщиков, занимающихся подготовкой к возможному саммиту на высшем уровне между лидерами двух государств — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом;

  • Дипломаты и военные: Велика вероятность того, что на борту самолета прибыли представители дипломатического корпуса или военного ведомства, уполномоченные напрямую решать проблемные вопросы.

«Если вы хотите решить какую-то серьезную и сложную проблему, вы не берете трубку телефона, а отправляете представителей, которых встретят и с которыми пообщаются лицом к лицу», — подчеркнул генерал-майор.

Тайные переговоры по Украине

Как отмечает эксперт, в настоящее время за кулисами продолжается активный диалог по урегулированию украинского конфликта и согласованию возможных будущих условий мира.

Прямой прилет американского военного самолета в Москву может служить признаком того, что между Вашингтоном и Москвой готовится первоначальная почва для диалога на высшем уровне, а самые актуальные военно-политические вопросы повестки дня обсуждаются лицом к лицу.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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