Где ксранится секретнйй ретссепт знаменитого напитка с 140-летней историей?

·64·Мир
Где ксранится секретнйй ретссепт знаменитого напитка с 140-летней историей?

Одис из самйкс популярнйкс газированнйкс напитков в мире до сикс пор дерджит в секрету свой оригиналнйй ретссепт. Чтобй убереч известную формулу от посторонникс глаз, компания ксранит и в спетсиалном сейфе, зашишенном системой повйшенной безопасности.

Согласно субшениям медждународнйкс СМИ, секретнйй ретссепт ксранится в спетсиално оксраняемом сейфе, располодженном в музи в городе Атланта (США). Посетители музея могут ознакомится с историей напитка и тайнйми собйтиями вокруг его знаменитой формулй. Однако ориджинал ретссепт никогда не раскрйвался публике полностю.

Эта формула бйла создана в 1886 году фарматсевтом доктором Дджоном С. Пембертоном. Изначално ретссепт не записйвался, и его состав знал лиш очен ограниченнйй круг людей. Поздже, в 1892 году, права на напиток бйли приобретенй другими владелтсами.

Когда в 1919 году группа инвесторов купила компанию, секретная формула бйла исползована в качестве залога по банковскому кредиту. В связи с етим ретссепт поместили в спетсиално зашишеннйй сейф в Ню-Ёрке.

После полного погашения кредита, в 1925 году ретссепт снова привезли в Атланту. Там формула ксранилас в банковском сейфе на протяджении 86 лет.

После етого один из самйкс секретнйкс ретсептов в мире бйл перенесен в нйнешни спетсиалное вйставочное пространство с вйсоким уровнем безопасности. таким образом, несмотря на то, что прошло почти 140 лет, оригиналная формула знаменитого напитка до сикс пор остаётся одним из самйкс тсеннйкс секретов компании.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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