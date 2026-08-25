Ламин Ямаль начал жить вместе со своей девушкой

·92·Мир
Ламин Ямаль начал жить вместе со своей девушкой

Сообщается, что нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль и блогер Инес Гарсия перешли на новый этап в своих отношениях. По информации испанской журналистки Сандры Аладрон, Инес Гарсия переехала в дом Ямаля в Барселоне.

Журналистка рассказала в программе «Вамос а Вер», что ранее блогер жила в городе Талавера-де-ла-Рейна в провинции Толедо, а затем покинула свой дом и начала жить вместе с Ламином. Аладрон отметила, что в настоящее время пара чувствует себя счастливой.

Стало известно, что Инес также знакома с семьей Ямаля. По словам журналистки, футболист пригласил близких родственников своей возлюбленной на свой день рождения.

В настоящее время Ламин Ямаль проживает в элитной резиденции, расположенной в городе Эсплугес-де-Льобрегат близ Барселоны, где раньше жили Жерар Пике и Шакира. Сообщалось, что Ямаль приобрел этот дом в конце 2025 года.

Слухи о совместном проживании пары усилились после того, как в программе «Вамос а Вер» были показаны кадры, на которых они вместе выходят из дома. Однако сами Ламин и Инес пока лично не подтвердили эту информацию.

Между тем, первые сообщения о дебютном матче Ямаля в Ла Лиге нового сезона содержали разные оценки игры футболиста. 23 августа «Барселона» разгромила «Эльче» со счетом 5:0, а Ямаль провел на поле 65 минут. В одних рейтингах ему выставили относительно низкие оценки, в то время как в других источниках он был признан лучшим игроком матча.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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