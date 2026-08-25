«Ман Сити» тоже вступил в борьбу: что происходит вокруг трансфера Гакпо?

·29·Спорт
«Ман Сити» тоже вступил в борьбу: что происходит вокруг трансфера Гакпо?

В последние дни летнего трансферного окна в английском футболе наблюдается неожиданное и очень интересное развитие событий. Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо стал главной целью для двух топ-клубов Премьер-лиги.

Как сообщает известный инсайдер и журналист Мунир Буалин в социальных сетях, к 27-летнему нидерландскому звездному игроку проявляют серьезный интерес лондонский «Тоттенхэм» и манчестерский «Сити».

Предложение «Тоттенхэма» в 60 миллионов и отказ «Ливерпуля»

Лондонский клуб сделал конкретный шаг одним из первых, но столкнулся с сопротивлением мерсисайдцев:

  • Первое официальное предложение: Руководство «Тоттенхэма» предложило за нидерландского вингера на счета мерсисайдцев 60 миллионов фунтов стерлингов (около 70 с лишним миллионов евро);

  • Позиция мерсисайдцев: Руководство «Ливерпуля» посчитало эту сумму несоответствующей реальной рыночной стоимости игрока и сразу же отклонило трансфер;

  • Подготовка обновленного предложения: «Шпоры» не намерены сдаваться и в настоящее время готовят второй пакет предложений по Гакпо с еще более высокой ценой.

«Манчестер Сити» включается в гонку

Самое интересное в этой ситуации — неожиданное вмешательство борющегося за чемпионство «Манчестер Сити»:

  • План Гвардиолы: «Горожане» высоко ценят универсализм Гакпо для усиления флангов атаки и конкуренции в центре;

  • Ожидание официального запроса: По данным источника, в ближайшие дни манчестерский клуб также планирует направить «Ливерпулю» официальное и финансово гораздо более привлекательное предложение.

Решение Коди Гакпо и окончательные требования «Ливерпуля» могут решить судьбу одной из самых крупных и громких внутренних сделок этого трансферного окна.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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