Apple представила свои самые мощные чипы М5 Ultra и М6

·15·Технологии
Apple представила свои самые мощные чипы М5 Ultra и М6

Компания Apple анонсировала два передовых процессора — М5 Ultra и М6, которые будут устанавливаться в новые устройства Мак Mini и Mac Studio. Согласно данным иксбт.ком, чип М5 Ultra, названный компанией «самым мощным», предназначен для выполнения сложных задач в области искусственного интеллекта. Он объединяет два кристалла М5 Max, став первым четырехкристальным чипом Apple. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Новый процессор М5 Ultra оснащен CPU до 36 ядер, GPU до 80 ядер и обладает пропускной способностью объединенной памяти 1,2 ТБ/с. Этот показатель на 50 процентов выше, чем у чипа М3 Ultra, выпущенного около полутора лет назад. Процессор предназначен для профессионалов, требующих высокой вычислительной мощности для сложного 3Д-рендеринга, визуальных эффектов и запуска передовых моделей искусственного интеллекта.

Чип М6 и энергоэффективность

Если М5 Ultra ориентирован на профессиональных пользователей, то чип М6 оптимизирован для повседневных задач. По словам вице-президента Apple по разработке кремниевых технологий Шри Сантанам, М6 создан на базе современного 2-нм технологического процесса и включает в себя новый комплекс CPU, два дополнительных ядра CPU и GPU, а также удвоенную 16-ядерную систему Неурал Энгине.

Процессор М6 с 12-ядерным комплексом CPU, содержащим на два ядра больше, чем в чипе М5, позволяет увеличить пиковую производительность GPU для искусственного интеллекта почти на 30 процентов. Это значительно повышает скорость обработки запросов при работе с большими языковыми моделями (LLM), функционирующими непосредственно на устройстве.

Локальный искусственный интеллект и возможности безопасности

В своем пресс-релизе Apple подчеркнула, что разработчики могут использовать эти новые чипы и инструменты для запуска и настройки крупных моделей ИИ непосредственно на устройствах Мак. Программные инструменты и фреймворки компании автоматически оптимизируют производительность между CPU, GPU и Неурал Энгине.

Хотя Apple несколько отстает от конкурентов в создании собственной модели ИИ — в частности, долгожданное обновление помощника Siri основано на технологии Google Gemini — компания всегда была лидером в обеспечении конфиденциальности пользователей. Подход к обработке данных непосредственно на устройстве, без использования облачных систем, как в технологиях Факе ИД и Туч ИД, гарантирует безопасность в этой области.

Аналогичным образом, внимание Apple к локальным задачам ИИ важно тем, что предоставляет разработчикам безопасную и контролируемую среду для экспериментов с новыми инструментами ИИ. Новые устройства Мак Mini уже доступны для предварительного заказа по цене от 899 долларов, а поставки покупателям начнутся с 22 сентября.

AppleM5 UltraM6Mac MiniMac Studio
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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