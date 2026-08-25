Apple представила новые Mac mini на базе чипов М6 и М5 Pro

Компания Apple значительно обновила линейку своих самых компактных настольных компьютеров, представив новое поколение Mac mini. Согласно данным Иксбт.ком, устройства оснащены более мощными процессорами и графическими ядрами, современными сетевыми интерфейсами, а также операционной системой macOS 27 Голден Гате с поддержкой функций искусственного интеллекта. Компьютеры в новом компактном алюминиевом корпусе стоят от 900 долларов за версию на чипе М6, а модели на базе М5 Pro начинаются от 1700 долларов. Для студентов и работников сферы образования предусмотрена скидка в размере 100 долларов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Основные технические характеристики и возможности Apple М6

Базовый чип Apple М6 получил 12-ядерный CPU и 12-ядерный GPU, что на два ядра больше по сравнению с предыдущим поколением. Благодаря наличию специальных «нейронных ускорителей» в каждом графическом ядре, Apple заявляет о четырехкратном росте производительности в задачах ИИ и двукратном увеличении скорости графики по сравнению с Mac mini на чипе М4. Производительность CPU выросла на 40 процентов. Пропускная способность объединенной памяти составляет 170 ГБ/с, объем в стандартной конфигурации — 16 ГБ, а в максимальной — до 32 ГБ.

Согласно внутренним тестам компании, Mac mini на базе М6 обрабатывает запросы к большим языковым моделям (LLM) в приложении ЛМ Студио в 4,8 раза быстрее, чем поколение М4, и в 13,5 раза быстрее, чем устройства на М1. Вычисления в Microsoft Экскел ускорились в 1,5 раза, а производительность в игре Кйберпунк 2077 с поддержкой технологии трассировки лучей (рай тракинг) выросла вдвое.

Продвинутая модификация с чипом М5 Pro и возможности подключения

Версия М5 Pro, предназначенная для более тяжелых профессиональных задач, оснащена 18 ядрами CPU и 20-ядерным GPU с аппаратной трассировкой лучей третьего поколения. Максимальный объем объединенной памяти в этой модели достигает 64 ГБ, а пропускная способность — 307 ГБ/с. По мнению Apple, эта версия идеально подходит для локального запуска крупных моделей ИИ, разработки приложений, 3Д-графики, научных вычислений и монтажа видео ПроРес РАВ.

Значительные улучшения коснулись сетевых возможностей и подключения периферии. Обе новые модели Mac mini оснащены Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и портом Этернет со скоростью 2,5 Гбит/с в базовой версии. На передней панели расположены два порта USB-C и аудиовыход 3,5 мм. Mac mini на чипе М6 получил три порта Тундерболт 4, тогда как версия на М5 Pro оснащена тремя более быстрыми портами Тундерболт 5. Также имеются порты HDMI и Этернет, а с помощью Тундерболт 5 можно объединять несколько устройств Mac mini для работы с крупными локальными моделями ИИ.

Устройства работают под управлением macOS 27 Голден Гате с новым ИИ-помощником Siri. ИИ может анализировать контент сообщений, электронной почты и фотографий пользователя, интегрирован со Спотлигхт и предлагает функцию Висуал Intelligence, позволяющую задавать вопросы по информации на экране. Предварительные заказы на новые Mac mini уже открыты, начало поставок запланировано на 22 сентября.