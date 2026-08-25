В национальном мессенджере Max появилась возможность использования двух профилей одновременно

·29·Технологии
В национальном мессенджере Max появилась возможность использования двух профилей одновременно

Мессенджер Max внедрил новую функцию, позволяющую пользователям использовать несколько аккаунтов в рамках одного приложения. Теперь владельцы устройств на базе операционной системы Android могут подключить второй профиль для удобного разделения личной и рабочей переписки, а также легко переключаться между ними без повторного ввода данных. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Принцип работы функции и процесс настройки

Согласно данным иксбт.ком, процесс подключения дополнительного профиля состоит из простых шагов и не занимает много времени. Для этого сначала необходимо обновить приложение до последней версии через РуСторе. После этого достаточно зайти в настройки приложения и выбрать соответствующий раздел.

Порядок добавления нового аккаунта включает следующие действия:

  • Переход в раздел «Настройки» в приложении Max
  • Выбор пункта «Добавить профиль»
  • Ввод номера телефона для второго профиля
  • Ввод кода подтверждения, полученного по СМС
  • Ввод пароля двухфакторной аутентификации
После успешного завершения всех этапов новый профиль появится в настройках приложения, и пользователь сможет активировать его в любой момент.

Кроссплатформенные возможности и планы на будущее

В настоящее время система мультиаккаунтинга доступна только пользователям устройств на Android. Однако, по словам представителей компании, в ближайшем будущем планируется внедрение этой функции в веб-версии, а также в десктопных версиях приложения для компьютеров.

Для справки, в мессенджере Max созданы широкие возможности для повседневного общения пользователей. В частности, на платформе доступны функции обычных чатов, голосовых и видеозвонков, обмена голосовыми сообщениями, передачи файлов большого объема, а также осуществления денежных переводов.

Также в рамках сервиса тестируется работа современных информационных каналов и различных мини-приложений. Согласно официальным данным компании, по состоянию на начало августа текущего года общее количество зарегистрированных пользователей на платформе Max превысило 130 миллионов.

Max МессенджерAndroidМультиаккаунтТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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