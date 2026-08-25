Переход Неймара в Интер Майами может стать ошибкой для МЛС

·46·Спорт
Переход Неймара в Интер Майами может стать ошибкой для МЛС

Вокруг американского клуба Интер Майами разгораются дискуссии о возможном трансфере еще одной суперзвезды футбола. В последнее время появились сообщения о том, что бразильский нападающий Неймар может воссоединиться со своими бывшими одноклубниками Лионельем Месси и Луисом Суаресом. Однако бывший форвард Джузеппе Росси в интервью изданию GOAL предупредил, что подобные трансферы могут негативно сказаться на спортивном уровне североамериканской лиги. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Известно, что в последние годы чемпионат Маджор Леагуе Соккер (МЛС) стремительно повышает свою популярность за счет привлечения мировых звезд. Футболисты от Дэвида Бекхэма и Стивена Джеррарда до Златана Ибрагимовича и Уэйна Руни воплотили свою «американскую мечту». В 2023 году восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси также отправился за океан, став главной достопримечательностью лиги, вслед за чем в Майами перебрались и другие знакомые лица.

Как сообщает Goal.com, Неймар упоминается как следующий кандидат, который может отправиться в штат Флорида после сложного периода на родине в Сантосе. С маркетинговой точки зрения привлечение лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии является мощным шагом для повышения популярности лиги. Однако 34-летний футболист в последнее время сталкивается с трудностями из-за травм и отсутствия игровой практики как в клубе, так и в сборной.

Развитие МЛС и маркетинговая стратегия

Бывший нападающий Джузеппе Росси, давший интервью в партнерстве с БетБротерс, подверг резкой критике трансферную политику чемпионата США. По его мнению, руководство МЛС гонится лишь за шумихой и маркетингом, забывая об основной проблеме — качестве игры на поле. Если цель состоит в том, чтобы достичь уровня топ-5 европейских лиг, то прогресс в этом направлении идет слишком медленно.

Воссоединение Неймара с Лионельем Месси и Луисом Суаресом в одной команде может выглядеть ностальгично и привлекательно для футбольных болельщиков. Тем не менее специалист подчеркнул, что подобные шаги не способствуют повышению общего уровня чемпионата. Руководство лиги подверглось критике за то, что уделяет больше внимания охватам в социальных сетях, чем реальным футбольным стандартам.

На данный момент переход Неймара в США официально не подтвержден, но слухи о трансфере не утихают. Хотя скопление звезд в составе Интер Майами обеспечивает коммерческий успех команды, спортивные эксперты считают, что такой подход в долгосрочной перспективе может помешать развитию чемпионата.

НеймарЛионель МессиЛуис СуаресИнтер МайамиМЛС
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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