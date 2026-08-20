Дональд Трамп хочет провести новые переговоры с Ким Чен Ыном осенью

·6·Мир
Дональд Трамп хочет провести новые переговоры с Ким Чен Ыном осенью

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен провести новую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном уже в этом году. Выступая перед журналистами у Белого дома, глава государства раскрыл ядерный потенциал КНДР и заявил о готовности восстановить отношения с Пхеньяном посредством личной дипломатии.

«У него 57 мощных ядерных боеголовок»: заявление Трампа

Президент США высоко оценил отношения с лидером КНДР и подчеркнул важность фактора руководства в решении ядерной проблемы:

«Да, я обязательно встречусь с ним. У нас хорошие отношения с Ким Чен Ыном. У него есть 57 очень мощных ядерных боеголовок. На самом деле этого не следовало допускать, но сейчас это оружие у него есть. Я очень хорошо его знаю. Если у нас умный президент, его дела идут хорошо. Если лидер глуп, ничего не получается. Ким Чен Ын всегда относился ко мне с большим уважением», — сказал Дональд Трамп.

Хроника контактов Трампа и Ким Чен Ына

Показатель

Исторические факты и ожидаемая встреча

Количество предыдущих встреч

Всего 3 раза (1 в 2018 году, 2 саммита в 2019 году)

Причина прекращения переговоров

Разногласия по вопросу ликвидации ядерной инфраструктуры и отмены санкций

Текущий потенциал КНДР

По заявлению Трампа, примерно 57 ядерных зарядов

Срок новой встречи

Осенние месяцы 2026 года (Те Валл Стрит Джурнал)

Главная цель

Возобновление остановившихся переговоров по ядерной программе Пхеньяна

Новый исторический саммит, ожидаемый осенью

Как пишет Те Валл Стрит Джурнал, администрация Трампа планирует организовать прямую встречу этой осенью, чтобы восстановить остановившийся диалог по ядерной программе Пхеньяна.

В начале этой недели стало известно, что лидер Северной Кореи положительно ответил на предложение Вашингтона о диалоге. По мнению экспертов, четвертая личная встреча сторон может стать новой возможностью для снижения напряженности на Корейском полуострове и укрепления глобальной безопасности.

Как вы считаете, приведет ли ожидаемая новая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына к отказу Северной Кореи от ядерного оружия или, как и прежде, завершится безрезультатно?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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