На Солнце начались мощные вспышки: активность резко возросла

В ночь на 25 августа на Солнце были зафиксированы мощные вспышки. Ученые отмечают, что такие взрывы в дальнейшем могут стать причиной геомагнитных бурь на Земле.

По данным Лаборатории солнечной астрономии, с полуночи солнечная активность резко возросла. К моменту публикации сообщения было зафиксировано три мощные вспышки класса М. Они относятся к числу взрывов высокого уровня по пятибалльной шкале.

Специалисты отмечают, что на поверхности Солнца неожиданно вновь активизировался крупный активный центр. Самое примечательное, что этот центр в настоящее время расположен в центральной части солнечного диска, обращенной к Земле. В связи с этим существует вероятность того, что возможные мощные взрывы на нем окажут непосредственное влияние на Землю.

Эта группа солнечных пятен специалисты наблюдали уже почти неделю. Однако из-за того, что в последние дни ее активность заметно снизилась, возникло предположение, что центр исчерпал свою энергию. Новые вспышки опровергли это предположение.

Пока точного прогноза по поводу выброса плазмы в сторону Земли или начала геомагнитной бури не дано. Тем не менее, вероятность такого явления сохраняется.

Ученые подчеркивают, что вспышки максимального уровня пока не зафиксированы. Поэтому нет оснований оценивать ситуацию как событие рекордного исторического масштаба. Однако за тем, как будет развиваться солнечная активность в ближайшие дни, ведется пристальное наблюдение.

Специалисты отмечают, что именно 25 августа будет иметь важное значение с точки зрения определения того, является ли ситуация временной всплеском активности или же вспышки усилятся еще больше.