На Солнце начались мощные вспышки: активность резко возросла

·48·Мир
На Солнце начались мощные вспышки: активность резко возросла

В ночь на 25 августа на Солнце были зафиксированы мощные вспышки. Ученые отмечают, что такие взрывы в дальнейшем могут стать причиной геомагнитных бурь на Земле.

По данным Лаборатории солнечной астрономии, с полуночи солнечная активность резко возросла. К моменту публикации сообщения было зафиксировано три мощные вспышки класса М. Они относятся к числу взрывов высокого уровня по пятибалльной шкале.

Специалисты отмечают, что на поверхности Солнца неожиданно вновь активизировался крупный активный центр. Самое примечательное, что этот центр в настоящее время расположен в центральной части солнечного диска, обращенной к Земле. В связи с этим существует вероятность того, что возможные мощные взрывы на нем окажут непосредственное влияние на Землю.

Эта группа солнечных пятен специалисты наблюдали уже почти неделю. Однако из-за того, что в последние дни ее активность заметно снизилась, возникло предположение, что центр исчерпал свою энергию. Новые вспышки опровергли это предположение.

Пока точного прогноза по поводу выброса плазмы в сторону Земли или начала геомагнитной бури не дано. Тем не менее, вероятность такого явления сохраняется.

Ученые подчеркивают, что вспышки максимального уровня пока не зафиксированы. Поэтому нет оснований оценивать ситуацию как событие рекордного исторического масштаба. Однако за тем, как будет развиваться солнечная активность в ближайшие дни, ведется пристальное наблюдение.

Специалисты отмечают, что именно 25 августа будет иметь важное значение с точки зрения определения того, является ли ситуация временной всплеском активности или же вспышки усилятся еще больше.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

За каждого рожденного ребенка будут выплачивать 55 тысяч долларовЗа каждого рожденного ребенка будут выплачивать 55 тысяч долларовСегодня, 19:46Где ксранится секретнйй ретссепт знаменитого напитка с 140-летней историей?Где ксранится секретнйй ретссепт знаменитого напитка с 140-летней историей?Сегодня, 19:25Ламин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойЛамин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойСегодня, 18:40Экстренное решение Ozon: как маркетплейс выходит из кризисной ситуации?Экстренное решение Ozon: как маркетплейс выходит из кризисной ситуации?Сегодня, 17:57В «Внуково» приземлился военный самолет США: что стоит за неожиданным полетом в Москву?В «Внуково» приземлился военный самолет США: что стоит за неожиданным полетом в Москву?Сегодня, 17:50Во Франции прошёл чемпионат по пародированию свиного хрюканьяВо Франции прошёл чемпионат по пародированию свиного хрюканьяСегодня, 16:47
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей