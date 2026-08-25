Apple представила новые Мак Mini и Mac Studio с чипом М6

Корпорация Apple официально анонсировала новый Мак Mini, оснащенный новейшим процессором М6, который вошел в линейку последних разработок компании. Компьютеры нового поколения отличаются высокой производительностью и значительным прогрессом в выполнении задач искусственного интеллекта, что является важной новостью для энтузиастов технологий и профессиональных пользователей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, базовая модель нового Мак Mini оснащена 256 GB встроенной памяти и 16 GB оперативной памяти (RAM), а ее стартовая цена составляет 899 долларов. Устройство уже доступно для предварительного заказа, однако поставки покупателям начнутся только 22 сентября.

Технические характеристики и возможности искусственного интеллекта

По информации производителя, новая модель Мак Mini демонстрирует в четыре раза более высокие результаты в задачах искусственного интеллекта по сравнению с предыдущей версией М4. Также отмечается, что скорость памяти и графические возможности устройства увеличились вдвое. Новый процессор оснащен 12-ядерным CPU и 12-ядерным GPU, что значительно отличается от 10-ядерных показателей предыдущего поколения.

Помимо чипа М6, компания представила более мощную версию Мак Mini с чипом М5 Pro. Эта модификация имеет 512 GB базовой памяти и 24 GB оперативной памяти, а ее цена начинается от 1699 долларов. Чип М5 Pro в стандартной комплектации оснащен 15-ядерным CPU и 16-ядерным GPU, по желанию пользователя его можно улучшить до 18-ядерного CPU и 20-ядерного GPU.

Сетевые возможности и дополнительные новинки

Оба варианта устройств включают поддержку новейших стандартов Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также порт 2.5 Gb Этернет. По желанию пользователей доступна возможность замены сетевого порта на версию со скоростью 10 Gb. Все новые компьютеры Мак Mini поставляются с операционной системой macOS 27 и помощником Siri AI.

За последний год устройства Мак Mini завоевали большую популярность среди энтузиастов технологий благодаря удобству запуска локальных агентов искусственного интеллекта, таких как OpenClaw и Хермес. В прошлом году из-за резкого роста спроса эти устройства даже продавались по завышенным ценам на таких платформах, как eBay.

Отмечается, что в рамках данной презентации Apple также продемонстрировала новые модели Mac Studio, работающие на чипах М5 Max и М5 Ultra. Данные устройства будут выпущены на рынок по цене от 2499 долларов и 5499 долларов соответственно.