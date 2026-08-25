Apple отказалась от изменения домена в функции Хиде Мй Эмаил

Компания Apple отказалась от спорных изменений, запланированных для функции конфиденциальности Хиде Мй Эмаил, предназначенной для платных пользователей iCloud+. Изначально компания планировала изменить домен для одноразовых адресов электронной почты, но после резкой критики со стороны пользователей это решение было отменено. Как сообщает иксбт.ком, сервис останется в прежнем виде, и адреса не будут скомпрометированы. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Для справки: функция Хиде Мй Эмаил позволяет регистрироваться на различных веб-сайтах и в сервисах, не раскрывая свой личный адрес электронной почты. Система автоматически создает уникальный временный адрес и пересылает входящие сообщения в основной почтовый ящик пользователя. Это является важным инструментом для обеспечения безопасности личных данных в сети.

Почему новый домен вызвал протесты?

В начале этого года Apple объявила о намерении перевести пользователей сервиса с домена @icloud.ком на новый адрес @привате.icloud.ком. Однако пользователи Reddit и других социальных сетей заявили, что это изменение значительно снизит эффективность инструмента конфиденциальности. Критики отмечали, что новый домен позволил бы интернет-ресурсам легче идентифицировать поддельные адреса пользователей и блокировать регистрацию.

Главное преимущество оригинального сервиса заключалось в том, что созданные скрытые адреса электронной почты было невозможно отличить от обычных адресов пользователей @icloud.ком. Смена домена могла подорвать основную концепцию сервиса. Тем не менее, функция сохраняет возможность для правоохранительных органов при необходимости установить личность владельца поддельного адреса.

Что стоит за решением Apple?

В понедельник представители компании официально подтвердили, что адреса Хиде Мй Эмаил останутся на домене @icloud.ком. Apple не назвала точных причин принятия этого решения. Однако, по словам Джона Грубера, автора издания Даринг Фиребалл, первым сообщившего об этом изменении, сами сотрудники компании изначально выступали против него.

Также в этом году издание 404 Медиа сообщало о серьезной уязвимости в функции Хиде Мй Эмаил. Согласно отчету, письма, отклоненные как спам, раскрывали реальные адреса электронной почты пользователей. Apple удалось устранить эту ошибку только через год после того, как о ней стало известно.