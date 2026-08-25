Apple отказалась от изменения домена в функции Хиде Мй Эмаил
Компания Apple отказалась от спорных изменений, запланированных для функции конфиденциальности Хиде Мй Эмаил, предназначенной для платных пользователей iCloud+. Изначально компания планировала изменить домен для одноразовых адресов электронной почты, но после резкой критики со стороны пользователей это решение было отменено. Как сообщает иксбт.ком, сервис останется в прежнем виде, и адреса не будут скомпрометированы. Об этом сообщает Techcrunch.ком.
Для справки: функция Хиде Мй Эмаил позволяет регистрироваться на различных веб-сайтах и в сервисах, не раскрывая свой личный адрес электронной почты. Система автоматически создает уникальный временный адрес и пересылает входящие сообщения в основной почтовый ящик пользователя. Это является важным инструментом для обеспечения безопасности личных данных в сети.
Почему новый домен вызвал протесты?В начале этого года Apple объявила о намерении перевести пользователей сервиса с домена @icloud.ком на новый адрес @привате.icloud.ком. Однако пользователи Reddit и других социальных сетей заявили, что это изменение значительно снизит эффективность инструмента конфиденциальности. Критики отмечали, что новый домен позволил бы интернет-ресурсам легче идентифицировать поддельные адреса пользователей и блокировать регистрацию.
Главное преимущество оригинального сервиса заключалось в том, что созданные скрытые адреса электронной почты было невозможно отличить от обычных адресов пользователей @icloud.ком. Смена домена могла подорвать основную концепцию сервиса. Тем не менее, функция сохраняет возможность для правоохранительных органов при необходимости установить личность владельца поддельного адреса.
Что стоит за решением Apple?В понедельник представители компании официально подтвердили, что адреса Хиде Мй Эмаил останутся на домене @icloud.ком. Apple не назвала точных причин принятия этого решения. Однако, по словам Джона Грубера, автора издания Даринг Фиребалл, первым сообщившего об этом изменении, сами сотрудники компании изначально выступали против него.
Также в этом году издание 404 Медиа сообщало о серьезной уязвимости в функции Хиде Мй Эмаил. Согласно отчету, письма, отклоненные как спам, раскрывали реальные адреса электронной почты пользователей. Apple удалось устранить эту ошибку только через год после того, как о ней стало известно.
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