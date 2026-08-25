Ламин Ямаль начал жить вместе со своей девушкой

Сообщается, что в отношениях футболиста испанской «Барселоны» Ламина Ямаля и его девушки Инес Гарсии начался новый этап. Как стало известно, пара начала жить в одном доме. Об этом сообщила журналистка Сандра Аладро.

По словам журналистки, блогер Инес Гарсия переехала в дом, где живет звезда сборной Испании Ламин Ямаль. Аладро рассказала, что Гарсия покинула свой дом в Торре-де-эста-Талавера-де-ла-Рейна и решила жить вместе с футболистом.

«Она оставила свой дом в Торре-де-эста-Талавера-де-ла-Рейна и начала жить с Ламином. Они очень счастливы. Она знакома со всей семьей Ламина и пригласила их на свой день рождения. Она безумно влюблена», — сказала Аладро в программе «Вамос а Вер».

В настоящее время Ямаль проживает в бывшей резиденции Жерара Пике и Шакиры. По словам журналистки, этот дом представляет собой просторную резиденцию с возможностью размещения нескольких семей.

«Этот дом предназначен для размещения нескольких семей. Каждый день сюда приезжает двоюродный брат или кто-то из других родственников. Их цель, вероятно, — собрать вокруг себя всех близких», — пояснила Аладро.

таким образом, появились сообщения о том, что отношения Ямаля и Инес Гарсии перешли на новый этап. Однако эти сведения основаны на заявлениях журналистки.

Для информации, в составе «Барселоны» в первом матче нового сезона Ла Лиги Ламин Ямаль получил самую низкую оценку среди игроков команды.