За каждого рожденного ребенка будут выплачивать 55 тысяч долларов

·37·Мир
За каждого рожденного ребенка будут выплачивать 55 тысяч долларов

Правительство Сингапура объявило о новом пакете мер по стимулированию рождаемости в связи с ее устойчивым снижением в стране. В рамках новой программы на каждого ребенка до достижения им 17-летнего возраста будет выделяться финансовая помощь в размере около 70 тысяч сингапурских долларов, то есть примерно 55 тысяч долларов США. Об этом сообщает «Финанкиал Тимес».

Согласно новому пакету, 10 тысяч сингапурских долларов из этой суммы будут выплачиваться при рождении ребенка. Еще столько же средств выделят на его дальнейшее образование. Остальная часть будет выплачиваться поэтапно на различных стадиях взросления ребенка.

Посредством такого подхода правительство намерено оказывать семьям долгосрочную экономическую поддержку не только в начальный период после рождения ребенка, но и в процессе его воспитания и взросления.

Кроме того, для многодетных семей будут расширены выплаты в период отпуска по уходу за ребенком. Планируется, что государство возьмет на себя еще большую часть расходов, возложенных на работодателей. Также предусматривается расширение возможностей для приобретения семьями с детьми первого жилья по льготной программе.

Отмечается, что коэффициент рождаемости в Сингапуре в прошлом году снизился до рекордного уровня. Число детей на одну женщину составило 0,87. В 2024 году этот показатель составлял 0,97.

Демографы отмечают, что для естественного поддержания стабильности численности населения без учета миграции коэффициент рождаемости должен составлять примерно 2,1. Наряду с этим, старение населения становится одной из серьезных демографических проблем, стоящих перед Сингапуром.

Согласно критериям ООН, если более 21 процента населения составляют люди в возрасте 65 лет и старше, страна считается «суперстареющим обществом». Ожидается, что Сингапур воидет в этот этап уже в текущем году.

В то же время премьер-министр Лоуренс Вонг заявил, что, несмотря на принимаемые правительством меры, уровень рождаемости вряд ли достигнет показателя, необходимого для естественного поддержания стабильности населения.

По его словам, если бы страна в росте населения полагалась исключительно на рождаемость, численность граждан Сингапура сокращалась бы, население старело бы еще быстрее, а доля молодежи, которая должна поддерживать старшее поколение, уменьшалась.

Поэтому правительство Сингапура намерено продолжать и иммиграционную политику в целях обеспечения роста населения. Однако подчеркивается, что новоприбывшие будут приниматься контролируемыми и стабильными темпами, а сингапурцы останутся основной частью населения страны.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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