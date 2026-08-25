Утром 25 августа посадка тяжелого военно-транспортного самолета Boeing К-17 Глобемастер ИИИ ВВС США в московском аэропорту «Внуково» вызвала большой резонанс в международной геополитике. Прибывший из военной базы Эндрюс под Вашингтоном через Ригу борт после приземления в столице исчез из системы мониторинга Флигхтрадар24.

Спустя несколько часов старший корреспондент телеканала КБС Дженнифер Джейкобс сообщила, что на борту этого самолета находился директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф, прибывший в Москву для проведения важных переговоров. Российский военный аналитик и обозреватель Александр Кос проанализировал 5 основных причин, стоящих за этим неожиданным и тайным визитом главного разведчика США.

Зачем глава ЦРУ в Москве? 5 основных версий

Международные эксперты и военные круги выдвигают следующие предположения относительно цели визита:

1. Операция по обмену заключенными: Прибытие главы ЦРУ на тяжелом военно-транспортном судне неслучайно. Полтора года назад при обмене Марка Фогеля и Александра Винника использовался точно такой же самолет;

2. Подготовка к саммиту и «большой встрече»: Визиты спецпредставителей по Украине Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера откладывались уже несколько месяцев. Внезапный приезд главного разведчика вместо них может стать подготовкой почвы для переговоров на высшем уровне;

3. Встреча руководителей спецслужб: Прямой межведомственный закрытый диалог Джона Рэтклиффа с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным ;

4. Решение «раздражающих» проблем: Обсуждение в недекларируемом формате вопросов судьбы дипломатической собственности, восстановления работы посольств и возобновления прямых авиаперелетов;

5. Устное секретное предупреждение (ультиматум): Директор ЦРУ — не простой курьер, доставляющий дипломатическую ноту. Он прилетает в ситуациях, когда открытым линиям связи нет доверия и важнейшие слова необходимо передать «глаза в глаза» противоположной стороне.

Повторяется визит Бернса 2021 года: Уроки истории

Александр Кос сравнивает этот визит с событиями осени 2021 года. Тогда глава ЦРУ Уильям Бернс прилетал в Москву, чтобы открыто предупредить Россию о концентрации войск на украинской границе и вероятности полномасштабных боевых действий. Вскоре после этого ситуация резко обострилась.

В настоящее время дипломатическая активность в Москве достигла высшей точки:

Миссия Ватикана: Ватиканский дипломат Пол Ричард Галлахер встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и представил новые предложения;

Мирный план Киева: Владимир Зеленский обнародовал новую инициативу, предусматривающую создание буферной зоны и отвод войск.

Однако, как отмечает Те Тимес, Москва и ранее отвергала множество условий. Тайный перелет директора ЦРУ в Москву свидетельствует о том, что за кулисами происходят масштабные геополитические процессы.