В Гузаре умерла учительница, годами жившая под давлением

·204·Общество
В Гузаре умерла учительница, годами жившая под давлением

В Гузарском районе Кашкадарьинской области скончалась учительница, которая годами жила под давлением и подвергалась насилию со стороны мужа. По данному факту суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Как следует из судебных документов, женщина вступила в законный брак с 30-летним мужчиной в 2019 году. В семье росли двое несовершенно вершеннолетних детей.

Выяснилось, что женщина работала учительницей в школе, а также инструктором в детском саду. Несмотря на то, что она была загружена домашними делами, муж заставлял ее даже полоть верблюжью колючку в поле. Мужчина регулярно избивал жену, оскорблял ее и наносил телесные повреждения.

Согласно материалам суда, мужчина разбил о стену телефон, который жена приобрела в кредит. В результате женщина лишилась возможности подготовиться к процессу аттестации.

Кроме того, муж не оставлял зарплату жены в ее распоряжении. Заработная плата женщины перечислялась на пластиковые карты ее самой и свекрови. Давление и ограничения продолжались несколько лет. Женщина не могла защитить себя от происходящего.

В судебных документах отмечается, что 26 октября 2025 года примерно в 06:30 женщина покончила жизнь самоубийством в гараже своего жилого дома и скончалась. Приговором Гузарского районного суда по уголовным делам мужчина был признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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