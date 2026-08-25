Большой бой в Ташкенте: Мухиддин Мамажонов против российского нокаутера!

Любителей смешанных единоборств Узбекистана ждет очередной жаркий и бескомпромиссный бойцовский вечер. Официально объявлены дата и соперник следующего боя талантливого мастера ММА Мухиддина Мамажонова.

Наш соотечественник поднимется в октагон 26 сентября в рамках престижного турнира Мангу 5, который пройдет в столице — городе Ташкенте.

О весовой категории и сопернике: Опасный российский нокаутер

Предстоящий бой пройдет в полусреднем весовой категории. Соперником Мамажонова в октагоне станет представитель России, опытный боец с сильным ударом Магомед Салиев:

Угроза от Магомеда Салиева: Российский боец знаком узбекским болельщикам. Ранее в рамках турнира «Мангу 1» он привлек внимание зрителей, нокаутировав другого узбекского спортсмена Амирхона Алиходжаева уже в первом раунде боя;

Задача Мамажонова: Для Мухиддина это противостояние — не только возможность увеличить количество личных побед, но и шанс укрепить статус лидера в своем весе за счет уверенной победы над опасным противником.

Статистика и рекорды

Показатели обоих бойцов в профессиональной карьере также свидетельствуют о том, что бой пройдет в упорной борьбе:

Мухиддин Мамажонов: провел 12 боев в профессиональном ММА — 9 побед , 2 поражения и 1 ничья ;

Магомед Салиев: провел 17 боев на профессиональном ринге — 13 побед и 4 поражения.

Ожидается, что это противостояние в ташкентском октагоне 26 сентября станет одним из самых зрелищных и долгожданных событий бойцовского вечера «Мангу 5».