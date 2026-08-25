«Мы постепенно проигрываем»: неожиданное признание бывшего министра обороны Украины!
Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров в своем масштабном интервью международному новостному агентству Reuters высказал резкие и критические суждения о текущей ситуации на фронте и в государственном управлении. По словам экс-министра, в настоящее время наступил очень тяжелый поворотный момент, решающий судьбу страны.
«Думаю, сейчас настал переломный момент, который определяет наш дальнейший путь. Но мне кажется, что мы постепенно, шаг за шагом проигрываем», — заявил бывший министр обороны.
Коррупция, кумовство и системный кризис
Фёдоров открыто перечислил основные препятствия, с которыми сталкивается военная и государственная система страны:
Пробуксовка инноваций: Нарушена система оперативного внедрения современных технологий и технологических новинок, необходимых в боевых действиях;
Укоренившиеся коррупция и непотизм: Пороки кумовства и коррупции в эшелонах власти ослабляют систему изнутри;
Отсутствие политической независимости: Государственные институты не обладают свободой в принятии независимых и стратегических решений.
В связи с этим, считает Фёдоров, стране срочно необходим четкий план действий по прекращению военного конфликта и преодолению системного кризиса.
Причины отставки и назначение нового министра
Уход с должности Михаила Фёдорова и развитие событий вокруг него:
Отставка 14 июля: Президент Украины Владимир Зеленский освободил Фёдорова от занимаемой должности. Глава государства объяснил это решение серьезными разногласиями, возникшими между министром обороны и главнокомандующим Вооруженными силами Александром Сырским;
Массовые протесты: Начиная с 16 июля, в ряде регионов страны прошли акции протеста с требованием вернуть Фёдорова на его пост;
Евгений Хмара — новый министр: Несмотря на массовые протесты, Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Евгения Хмары на должность главы Министерства обороны, и 19 августа депутаты парламента официально утвердили эту кандидатуру.
Столь откровенное и резкое заявление бывшего министра расценивается как яркое свидетельство внутренних противоречий среди официального Киева и сложной ситуации на фронте.
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