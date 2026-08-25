«Мы постепенно проигрываем»: неожиданное признание бывшего министра обороны Украины!

·533·Мир
«Мы постепенно проигрываем»: неожиданное признание бывшего министра обороны Украины!

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров в своем масштабном интервью международному новостному агентству Reuters высказал резкие и критические суждения о текущей ситуации на фронте и в государственном управлении. По словам экс-министра, в настоящее время наступил очень тяжелый поворотный момент, решающий судьбу страны.

«Думаю, сейчас настал переломный момент, который определяет наш дальнейший путь. Но мне кажется, что мы постепенно, шаг за шагом проигрываем», — заявил бывший министр обороны.

Коррупция, кумовство и системный кризис

Фёдоров открыто перечислил основные препятствия, с которыми сталкивается военная и государственная система страны:

  • Пробуксовка инноваций: Нарушена система оперативного внедрения современных технологий и технологических новинок, необходимых в боевых действиях;

  • Укоренившиеся коррупция и непотизм: Пороки кумовства и коррупции в эшелонах власти ослабляют систему изнутри;

  • Отсутствие политической независимости: Государственные институты не обладают свободой в принятии независимых и стратегических решений.

В связи с этим, считает Фёдоров, стране срочно необходим четкий план действий по прекращению военного конфликта и преодолению системного кризиса.

Причины отставки и назначение нового министра

Уход с должности Михаила Фёдорова и развитие событий вокруг него:

  • Отставка 14 июля: Президент Украины Владимир Зеленский освободил Фёдорова от занимаемой должности. Глава государства объяснил это решение серьезными разногласиями, возникшими между министром обороны и главнокомандующим Вооруженными силами Александром Сырским;

  • Массовые протесты: Начиная с 16 июля, в ряде регионов страны прошли акции протеста с требованием вернуть Фёдорова на его пост;

  • Евгений Хмара — новый министр: Несмотря на массовые протесты, Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Евгения Хмары на должность главы Министерства обороны, и 19 августа депутаты парламента официально утвердили эту кандидатуру.

Столь откровенное и резкое заявление бывшего министра расценивается как яркое свидетельство внутренних противоречий среди официального Киева и сложной ситуации на фронте.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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