Девочкам, зависшим вниз головой на аттракционе, выплатят по 275 тысяч долларов компенсации

·297·Мир
Девочкам, зависшим вниз головой на аттракционе, выплатят по 275 тысяч долларов компенсации

После жуткого инцидента в парке развлечений в американском Портленде двум девочкам-подросткам выплатят по 275 тысяч долларов компенсации.

Инцидент произошел 14 июня 2024 года в парке Оакс Амусемент Парк. В тот день на аттракционе АтмосФЭАР находилось 28 человек. Однако устройство неожиданно вышло из строя и остановилось вместе с людьми в перевернутом положении.

Самое страшное, что две девочки-подростка почти 25 минут висели вниз головой на 30-метровой высоте.

«Все были в ужасе»

На момент происшествия одной из пострадавших девочек было 13, а другой — 14 лет.

Как они рассказали в суде, долгое пребывание вниз головой затрудняло дыхание. Кроме того, страх того, что ремни безопасности расстегнутся и они рухнут с высоты, повергал их в еще большую панику.

Одна из девочек, вспоминая те ужасные моменты, рассказала, что видела, как плачут люди на аттракционе.

По ее словам, через несколько минут у некоторых пассажиров началась тошнота и рвота.

Пришлось ждать спасателей

Еще один поразительный аспект происшествия заключается в том, что у сотрудников парка не было готового плана действий на случай такой чрезвычайной ситуации.

Сначала они были вынуждены звонить в соответствующие службы, чтобы узнать, что делать. Затем они ждали прибытия пожарных и специального спасательного оборудования.

В результате каждая минута для людей, висевших вниз головой, тянулась невероятно тяжело.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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