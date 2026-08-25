«Уважаю Хабиба, но не Умара»: громкое интервью Мераба Двалишвили!

Грузинский боец UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили сделал открытое и резкое заявление по поводу своих отношений с мастерами единоборств из Дагестана и возникших разногласий.

В беседе с Ариэлем Хелвани грузинский спортсмен сообщил, что испытывает глубокое уважение к покойному тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и лидеру легкого веса Исламу Махачеву, однако из всего Дагестана не может принять только двух человек.

«Мое уважение к семье Нурмагомедовых безгранично»

Мераб особо подчеркнул, что всегда высоко ценил спорт Дагестана и его ведущих представителей:

«Я очень уважаю семью Умара, династию Нурмагомедовых. Абдулманап Нурмагомедов... У меня есть совместные фотографии с ним, я публиковал их много раз. Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев... Я очень уважаю всю эту команду. У меня уже много лет есть много друзей-дагестанцев, и я высоко оцениваю всех дагестанцев, особенно бойцов», — сказал Мераб.

«Хитрый менеджер и избалованный боец»: Корень противостояния

По словам Двалишвили, причиной его неприязни стали исключительно Умар Нурмагомедов и его менеджер Ризван Магомедов:

Атаки в социальных сетях: по словам Мераба, Ризван Магомедов помогал Умару писать оскорбительные посты в сети «X» (бывший Twitter) и оказывать давление;

Неуважение к родине: «Они даже упоминали мою страну в оскорбительном контексте. Этот Ризван был в Грузии, там его приняли очень тепло. Несмотря на это, он проявил неуважение ко мне и моей родине. Он очень хитрый парень»;

Личная обида: «Если мне кто-то не нравится, я этого не скрываю и всегда говорю правду. Думаю, Умара слишком сильно избаловали. Он проявил ко мне неуважение, и мне от этого больно».

Столь открытые и резкие отношения между звездами октагона еще больше подогревают интерес фанатов UFC к их возможному будущему поединку.