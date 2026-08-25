Боаке спас «Андижан», ОКМК потерял очки дома: подробности 19-го тура

Суперлига Узбекистана подарила болельщикам по-настоящему напряженные и неожиданные результаты в очередных матчах 19-го тура. Если в противостоянии в Андижане судьба матча решилась на последних минутах, то героически проявившие себя гости в Алмалыке заставили соперника потерять очки.

Обе встречи еще больше накалили борьбу в средней и нижней частях турнирной таблицы.

Бенефис Боаке на «Бобур Арене»: «Андижан» — «Хорезм» 1:0

«Андижан» принимал на своем поле ургенчский «Хорезм». Встреча завершилась драматичной победой хозяев со счетом 1:0:

Герой со скамейки запасных: Выпущенный наставником «орлов» на 73-й минуте легионер Мартин Боаке спустя 14 минут — на 87-й минуте поразил ворот соперника и стал героем матча;

Положение в таблице: Благодаря этой ценной победе «Андижан» довел количество своих очков до 27 и закрепился на 7-й строчке. Уступивший «Хорезм» с 20 очками остается на 11-м месте.

Протокол матча:

«Андижан»: Потапов, Андроникашвили, Холдорхонов (Сулаймонов, 62), Ашория (Тургунбоев, 74), Иминов (Черан, 62), Комилов, Чаласан, Темиров, Тухтаходжаев, Махамаджонов, Турдимуродов (Боаке, 73);

«Хорезм»: Эргашев, Азимов (Нугуманов, 64), Ширяев, Лохан, Ортикбоев, Хамиджонов (Иззатов, 72), Ром, Пирмухаммедов, Хашимов, Абдухамидов, Сабино.

Красная карточка на 17-й минуте и самоотверженность в Алмалыке: ОКМК — «Сурхан» 0:0

В еще одном центральном матче тура ОКМК под руководством Мирджалола Касымова не смог обыграть на своем поле термезский «Сурхан»: