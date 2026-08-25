Боаке спас «Андижан», ОКМК потерял очки дома: подробности 19-го тура
Суперлига Узбекистана подарила болельщикам по-настоящему напряженные и неожиданные результаты в очередных матчах 19-го тура. Если в противостоянии в Андижане судьба матча решилась на последних минутах, то героически проявившие себя гости в Алмалыке заставили соперника потерять очки.
Обе встречи еще больше накалили борьбу в средней и нижней частях турнирной таблицы.
Бенефис Боаке на «Бобур Арене»: «Андижан» — «Хорезм» 1:0
«Андижан» принимал на своем поле ургенчский «Хорезм». Встреча завершилась драматичной победой хозяев со счетом 1:0:
Герой со скамейки запасных: Выпущенный наставником «орлов» на 73-й минуте легионер Мартин Боаке спустя 14 минут — на 87-й минуте поразил ворот соперника и стал героем матча;
Положение в таблице: Благодаря этой ценной победе «Андижан» довел количество своих очков до 27 и закрепился на 7-й строчке. Уступивший «Хорезм» с 20 очками остается на 11-м месте.
Протокол матча:
«Андижан»: Потапов, Андроникашвили, Холдорхонов (Сулаймонов, 62), Ашория (Тургунбоев, 74), Иминов (Черан, 62), Комилов, Чаласан, Темиров, Тухтаходжаев, Махамаджонов, Турдимуродов (Боаке, 73);
«Хорезм»: Эргашев, Азимов (Нугуманов, 64), Ширяев, Лохан, Ортикбоев, Хамиджонов (Иззатов, 72), Ром, Пирмухаммедов, Хашимов, Абдухамидов, Сабино.
Красная карточка на 17-й минуте и самоотверженность в Алмалыке: ОКМК — «Сурхан» 0:0
В еще одном центральном матче тура ОКМК под руководством Мирджалола Касымова не смог обыграть на своем поле термезский «Сурхан»:
Раннее удаление: Уже на 17-й минуте матча футболист «Сурхана» Шукриллаев получил красную карточку, вынудив термезцев более 70 минут обороняться в меньшинстве;
Волевая ничья: Несмотря на численное меньшинство, гости нейтрализовали все атаки соперника подряд и сохранили важное 1 очко — 0:0;
Распределение очков: ОКМК с 29 очками занимает 5-е место, а «Сурхан» с 20 очками идет на 13-й позиции.
Протокол матча:
ОКМК: Абдунабиев, Ахмадалиев, Каримов, Тоиров, Мукимжонов, Касымов, Папава, Сентоку, Абдураззаков, Холмуродов, Собиржонов;
«Сурхан»: Боймуродов, Шамсиев, Турсунов, Шерботаев, Фрайдей, Рамазонов, Уктамов, Кадыров, Торнике, Шукруллаев, Шайдулов.
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