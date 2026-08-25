В Фергане автомобиль Лакетти потерял управление и врезался в столб и дерево

·65·Общество
В Фергане автомобиль Лакетти потерял управление и врезался в столб и дерево

В городе Фергане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Лакетти. В результате потери управления водителем машина сначала врезалась в столб уличного освещения, затем в дерево и перевернулась.

По данным Управления безопасности дорожного движения Ферганской области, инцидент произошел 22 августа около 16:40 на улице Кувасай в городе Фергане.

Водитель Р.Дж., 2002 года рождения, потерял управление во время движения на автомобиле Лакетти. В результате машина врезалась в дорожный столб уличного освещения и дерево на обочине дороги, попав в ДТП.

В результате происшествия водителю на месте была оказана первая медицинская помощь сотрудниками скорой медицинской помощи. После этого ему разрешили отправиться домой.

В настоящее время по данному факту отделом безопасности дорожного движения ОВД города Ферганы проводится доследственная проверка.

Точные причины инцидента и приведшие к нему обстоятельства будут выяснены в ходе проверки.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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