Ученые обнаружили акулу, которая ходит по дну моря

·148·Мир
Ученые обнаружили акулу, которая ходит по дну моря

Ученых поразила акула, которая вместо привычного плавания по морскому дну передвигается так, будто у нее есть ноги. У берегов Папуа — Новой Гвинеи был обнаружен новый вид акулы, ранее неизвестный науке.

Новый вид получил научное название Хемискйллиум дудгеонае. Ее называют «ходячей акулой Даджон» в честь специалиста по акулам Кристин Даджон. Специалисты обнаружили ее во время исследований, проводившихся в регионе Милн-Бей на юго-востоке Папуа — Новой Гвинеи.

Не просто акула, она словно «гуляет» по морю

Самая поразительная особенность этого существа — способ его передвижения.

Ходячие акулы умеют плавать, как и обычные акулы. Однако при передвижении на мелководье, среди коралловых рифов и по морскому дну они используют грудные и брюшные плавники точно так же, как ноги. Из-за этого создается впечатление, будто они «идут» под водой.

Исследователи наблюдали за представителями нового вида во время ночных погружений. Характерные белые полосы и мелкие коричневые точки на их теле помогли отличить их от других ходячих акул.

Olapaya akulasi dengiz tubidagi toshlar orasida suzib yuribdi.

Встречается только в одном регионе

Еще одна необычная особенность нового вида акул — чрезвычайно малый ареал его обитания.

Ученые выяснили, что Хемискйллиум дудгеонае встречается исключительно в ограниченном районе на юго-востоке Папуа — Новой Гвинеи. Специалисты подчеркивают, что зона ее распространения является одной из самых маленьких среди ходячих акул.

По этой причине ученые также обеспокоены будущим нового вида. Ограниченность среды обитания может сделать его уязвимым перед лицом изменений в природной среде, рыболовства и разрушения коралловых рифов.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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