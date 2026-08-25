NASA готовится к запуску уникального телескопа в космос

NASA готовится к запуску космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» — обсерватории нового поколения, которая позволит еще глубже изучить тайны Вселенной.

Согласно информации, запуск телескопа с помощью ракеты Falcon Heavy компании SpaceX запланирован на 30 августа. Этот запуск перенесен примерно на девять месяцев раньше первоначально намеченного срока.

Одной из важнейших особенностей телескопа «Роман» является его чрезвычайно широкое поле зрения. Он сможет одновременно наблюдать за территорией, как минимум в 100 раз превышающей область обзора телескопа «Хаббл».

По расчетам NASA, за время своей работы обсерватория зафиксирует свет, идущий примерно от 1 миллиарда галактик. Это значительно больше объема данных, собранных телескопом «Хаббл» за 37 лет наблюдений.

Космическая обсерватория оснащена двумя основными научными приборами. Один из них — широкоугольная камера, предназначенная для составления инфракрасных карт и обнаружения экзопланет с помощью гравитационного микролинзирования, а второй — коронограф, позволяющий напрямую получать изображения далеких космических объектов.

Телескоп будет направлен в точку Лагранжа, находящуюся на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли. Именно в этой зоне работает и космический телескоп «Джеймс Уэбб».

Одной из главных задач обсерватории «Роман» является изучение природы темной энергии и темной материи, а также более глубокое понимание крупномасштабной структуры Вселенной.

Кроме того, ученые планируют создать всеобъемлющий каталог планетных систем в Млечном Пути.

Телескоп назван в честь Нэнси Грейс Роман — первого главного астронома NASA. За огромный вклад в развитие программы орбитальных телескопов научное сообщество прозвало ее «матерью Хаббла».

Новая обсерватория дополнит возможности телескопа «Джеймс Уэбб». Если «Уэбб» специализируется на детальном изучении отдельных космических объектов, то телескоп «Роман» позволит исследовать огромные области Вселенной в широком и панорамном виде.