NASA готовится к запуску уникального телескопа в космос

·48·Мир
NASA готовится к запуску уникального телескопа в космос

NASA готовится к запуску космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» — обсерватории нового поколения, которая позволит еще глубже изучить тайны Вселенной.

Согласно информации, запуск телескопа с помощью ракеты Falcon Heavy компании SpaceX запланирован на 30 августа. Этот запуск перенесен примерно на девять месяцев раньше первоначально намеченного срока.

Одной из важнейших особенностей телескопа «Роман» является его чрезвычайно широкое поле зрения. Он сможет одновременно наблюдать за территорией, как минимум в 100 раз превышающей область обзора телескопа «Хаббл».

По расчетам NASA, за время своей работы обсерватория зафиксирует свет, идущий примерно от 1 миллиарда галактик. Это значительно больше объема данных, собранных телескопом «Хаббл» за 37 лет наблюдений.

Космическая обсерватория оснащена двумя основными научными приборами. Один из них — широкоугольная камера, предназначенная для составления инфракрасных карт и обнаружения экзопланет с помощью гравитационного микролинзирования, а второй — коронограф, позволяющий напрямую получать изображения далеких космических объектов.

Телескоп будет направлен в точку Лагранжа, находящуюся на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли. Именно в этой зоне работает и космический телескоп «Джеймс Уэбб».

Одной из главных задач обсерватории «Роман» является изучение природы темной энергии и темной материи, а также более глубокое понимание крупномасштабной структуры Вселенной.

Oq fonda NASA Roman kosmik teleskopining logotipi tushirilgan raketa qobig‘i.

Кроме того, ученые планируют создать всеобъемлющий каталог планетных систем в Млечном Пути.

Телескоп назван в честь Нэнси Грейс Роман — первого главного астронома NASA. За огромный вклад в развитие программы орбитальных телескопов научное сообщество прозвало ее «матерью Хаббла».

Новая обсерватория дополнит возможности телескопа «Джеймс Уэбб». Если «Уэбб» специализируется на детальном изучении отдельных космических объектов, то телескоп «Роман» позволит исследовать огромные области Вселенной в широком и панорамном виде.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Неожиданная помощь на 76 миллионов долларов для детей Газы от шведского миллиардераНеожиданная помощь на 76 миллионов долларов для детей Газы от шведского миллиардераСегодня, 05:55Почему молодые парни в Эфиопии ходят на ходулях? Причина поразительнаПочему молодые парни в Эфиопии ходят на ходулях? Причина поразительнаСегодня, 05:51Неожиданный удар по президенту Франции Макрону: женщина из толпы отвесила ему пощёчину (видео)Неожиданный удар по президенту Франции Макрону: женщина из толпы отвесила ему пощёчину (видео)Сегодня, 05:41Более 1000 тетрадей! Китайские студенты продемонстрировали рекордный трудБолее 1000 тетрадей! Китайские студенты продемонстрировали рекордный трудСегодня, 05:29Шумиха из-за видео блогера со словами «Штраф за то, что я смеялась»!Шумиха из-за видео блогера со словами «Штраф за то, что я смеялась»!Сегодня, 05:15Простая нитка у двери может сделать вас мишенью для воров!Простая нитка у двери может сделать вас мишенью для воров!Сегодня, 05:04
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей