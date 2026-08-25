В Мировом океане снова обновлен исторический температурный рекорд
В Мировом океане зафиксирована самая высокая глобальная температура за всю историю наблюдений. Этот рекорд, вызывающий серьезную тревогу у ученых, свидетельствует о том, что процесс потепления океанов неуклонно усиливается.
По данным европейской программы непрерывного мониторинга Земли Коперникус, 22 августа 2026 года средняя глобальная температура поверхности воды в океане достигла 21,1 градуса Цельсия.
Этот показатель выше предыдущего рекорда. Предыдущая максимальная температура составляла 21,09 градуса и была зафиксирована в марте 2024 года.
Рекорд, зафиксированный в августе, встревожил ученых
Специалисты отмечают, что установление нового рекорда именно в августе заслуживает особого внимания.
Обычно самые высокие глобальные температуры поверхности океана приходятся на летний сезон в Южном полушарии. Поэтому высокие показатели в марте и апреле считаются нормой.
Однако на этот раз рекорд был обновлен в августе.
Исследователи заявляют, что столь резкое потепление могло быть вызвано одновременным влиянием феномена Эль-Ниньо и глобального потепления, усиливающегося на протяжении десятилетий в результате человеческой деятельности.
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